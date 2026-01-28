NEWS

Schladming-Preisgeld: So viel casht der Nightrace-Sieger

Nach dem Millionen-Wochenende in Kitzbühel geht es in Schladming um den FIS-Standard. Wie viel der Nightrace-Sieg wert ist und wer wie viel abstaubt.

Schladming-Preisgeld: So viel casht der Nightrace-Sieger
Das Nightrace in Schladming ist für die Slalomfahrer das große Highlight der Saison. Allerdings hebt sich der Slalom auf der Planai nur in Sachen Prestige von den anderen Weltcups ab.

Beim Preisgeld schütten die Veranstalter das von der FIS geforderte Minimum aus. Anders als zuletzt in Kitzbühel.

Nach Kitz-Rekord das Standard-Preisgeld beim Nightrace

Während am vergangenen Wochenende in Kitzbühel noch finanzielle Rekorde purzelten, kehrt im Ennstal in puncto Preisgeld wieder Normalität ein.

Der Kitzbüheler Ski Club (KSC) hatte die Messlatte mit einem Gesamtpreisgeld von 350.000 Euro pro Rennen und einer Siegesprämie von 101.000 Euro in astronomische Höhen geschraubt. In Schladming orientiert man sich hingegen an den Vorgaben des Weltverbandes.

Slalom heute ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>

FIS-Standard für den Slalom-König

Insgesamt werden beim Flutlicht-Spektakel auf der Planai 167.619 Euro an die Top 30 ausgeschüttet. Damit erhält der Sieger in Schladming nur etwas mehr als die Hälfte dessen, was ein Erfolg am Kitzbüheler Ganslernhang wert war.

Konkret darf sich der Gewinner des Nightrace über einen Scheck in der Höhe von 54.709 Euro (brutto) freuen.

Auch für die weiteren Podestplätze gibt es im Vergleich zum "Gams-Wochenende" deutlich weniger: Der Zweitplatzierte streift 25.608 Euro ein, für Rang drei bleiben 13.968 Euro.

Das Preisgeld beim Nightrace - Top 10

Platz

Preisgeld

1. Platz

54.709

2. Platz

25.608

3. Platz

13.968

4. Platz

10.476

5. Platz

8.148

6. Platz

6.984

7. Platz

5.820

8. Platz

4.656

9. Platz

4.074

10. Platz

3.492

...

...

29. Platz

874

30. Platz

816

