Zwei Österreicherinnen haben am Mittwoch im ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana das Tempo vorgegeben.

Nina Ortlieb legte in 1:14,87 Min. die schnellste Zeit hin, unmittelbar dahinter folgte Ariane Rädler (+0,10 Sek.). Cornelia Hütter wurde 13., Christina Ager 15. und die im Disziplinen-Weltcup führende Lindsey Vonn Elfte (USA).

Das Training fand wegen Windes auf verkürzter Strecke statt. Am Freitag ist eine Abfahrt geplant, am Samstag ein Super-G.