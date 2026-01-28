NEWS

Crans Montana: ÖSV-Duo bei erstem Abfahrtstraining am schnellsten

Nina Ortlieb und Ariane Rädler präsentieren sich in Crans Montana bei schwierigen Bedingungen stark.

Zwei Österreicherinnen haben am Mittwoch im ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana das Tempo vorgegeben.

Nina Ortlieb legte in 1:14,87 Min. die schnellste Zeit hin, unmittelbar dahinter folgte Ariane Rädler (+0,10 Sek.). Cornelia Hütter wurde 13., Christina Ager 15. und die im Disziplinen-Weltcup führende Lindsey Vonn Elfte (USA).

Das Training fand wegen Windes auf verkürzter Strecke statt. Am Freitag ist eine Abfahrt geplant, am Samstag ein Super-G.

