"Im Slalom hat man keinen Spielraum mehr, um groß zu taktieren. Wenn man versucht, einen Lauf sicher ins Ziel zu bringen, bekommt man sofort eine auf den Deckel", sagt Johannes Strolz.

"Früher hat man ein Rennen in gewissen Passagen gewonnen. Jetzt muss man schon den ganzen Lauf - bis auf zwei, drei Tore, wo man taktisch fahren muss - attackieren, weil es von zehn Leuten immer zwei, drei schaffen, es auf den Punkt zu bringen. Wenn du da dabei sein willst, musst du das Risiko eingehen", erklärt Feller.

Der klassische Carving-Schwung war einmal, heute führt die direkte Linie zum Erfolg. Der Grat zwischen Attacke und Ausfall ist ein schmaler. In Kitzbühel schieden von 69 Startern 24 aus.

"Fehler hat man sich die letzten Jahre schon nicht leisten können, wenn man aufs Podium will. Jetzt kannst du sie dir nicht einmal mehr leisten, wenn du in die Top Ten willst", merkt Feller an.

Der Slalom wird immer internationaler

Unbekümmertheit und Furchtlosigkeit sind im Slalom mittlerweile Trumpf. Das haben in dieser Saison etwa der Finne Eduard Hallberg oder der Franzose Paco Rassat bewiesen, die beide erstmals aufs Weltcup-Stockerl fuhren.

Die Weltspitze im Slalom wird immer internationaler. In dieser Saison standen bereits acht Nationen am Podest, in den Startlisten scheinen regelmäßig Athleten aus Belgien, Spanien, Japan oder Estland auf. Der Grund: Slalom lässt sich fast überall trainieren, sogar in der Skihalle oder auf Matten-Pisten.

Podest-Fahrer im Slalom seit der Saison 2020/21: