NEWS

Ski LIVE - Nightrace in Schladming: das aktuelle Ergebnis

Nightrace heute LIVE: Holt Manuel Feller den Heimsieg auf der Planai? Meillard nach RTL-Sieg Favorit. Ergebnisse und Zeiten vom Schladming-Slalom hier.

Ski LIVE - Nightrace in Schladming: das aktuelle Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Flutlicht, Eis und 22.500 Fans! Heute steigt mit dem Nightrace in Schladming der spektakulärstes Slalom des Jahres.

Während der ÖSV auf den ersten Heimsieg seit fünf Jahren brennt, schielt ein Schweizer nach seinem gestrigen Triumph bereits auf das Double. LIVE-Ticker>>>

Die Jagd nach dem prestigeträchtigen Sieg im Flutlicht

Die Stimmung ist aufgeheizt, die Piste spiegelglatt: Vorjahressieger Timon Haugan kehrt als Titelverteidiger zurück, doch die Konkurrenz ist gewaltig.

Allen voran Loic Meillard, der nach seinem beeindruckenden RTL-Sieg gestern als absoluter Top-Favorit gilt. Kann der Schweizer die Euphorie mitnehmen und das Schladming-Double perfekt machen?

Die ÖSV-Hoffnungen ruhen besonders auf Kitzbühel-Sieger Manuel Feller und Fabio Gstrein, die beide schon im Vorjahr auf dem Podest standen und heute den nächsten Schritt nach ganz oben machen wollen.

Historisches im Visier: Schafft es Henrik Kristoffersen heute, seinen fünften Sieg einzufahren? Damit würde er Benjamin Raich überholen und zum alleinigen Rekordsieger des Nightrace aufsteigen. Alle Nightrace-Sieger>>>

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 17:45 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 20:45 Uhr (MEZ)

Nightrace in Schladming - das aktuelle Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Schladming-Preisgeld: So viel casht der Nightrace-Sieger

Schladming-Preisgeld: So viel casht der Nightrace-Sieger

Ski Alpin
Nightrace LIVE - Das Programm für den Slalom in Schladming

Nightrace LIVE - Das Programm für den Slalom in Schladming

Ski Alpin
1
Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Ski Alpin
Nightrace: Eisige Planai sorgt für Gesprächsstoff

Nightrace: Eisige Planai sorgt für Gesprächsstoff

Ski Alpin
13
Brennsteiner nach Planai-Klatsche: "Meilenweit entfernt gewesen"

Brennsteiner nach Planai-Klatsche: "Meilenweit entfernt gewesen"

Ski Alpin
4
Spektakulär! Bilder des Siegertrios beim Nightrace-RTL

Spektakulär! Bilder des Siegertrios beim Nightrace-RTL

Ski Alpin
Nightrace-RTL in Schladming - das Ergebnis

Nightrace-RTL in Schladming - das Ergebnis

Ski Alpin
1

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Schladming Nightrace