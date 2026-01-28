Ski LIVE - Nightrace in Schladming: das aktuelle Ergebnis

Flutlicht, Eis und 22.500 Fans! Heute steigt mit dem Nightrace in Schladming der spektakulärstes Slalom des Jahres.

Während der ÖSV auf den ersten Heimsieg seit fünf Jahren brennt, schielt ein Schweizer nach seinem gestrigen Triumph bereits auf das Double. LIVE-Ticker>>>

Die Jagd nach dem prestigeträchtigen Sieg im Flutlicht

Die Stimmung ist aufgeheizt, die Piste spiegelglatt: Vorjahressieger Timon Haugan kehrt als Titelverteidiger zurück, doch die Konkurrenz ist gewaltig.

Allen voran Loic Meillard, der nach seinem beeindruckenden RTL-Sieg gestern als absoluter Top-Favorit gilt. Kann der Schweizer die Euphorie mitnehmen und das Schladming-Double perfekt machen?

Die ÖSV-Hoffnungen ruhen besonders auf Kitzbühel-Sieger Manuel Feller und Fabio Gstrein, die beide schon im Vorjahr auf dem Podest standen und heute den nächsten Schritt nach ganz oben machen wollen.

Historisches im Visier: Schafft es Henrik Kristoffersen heute, seinen fünften Sieg einzufahren? Damit würde er Benjamin Raich überholen und zum alleinigen Rekordsieger des Nightrace aufsteigen. Alle Nightrace-Sieger>>>

Startzeiten & Programm