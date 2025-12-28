Stephanie Venier ist Mama geworden!

Diese Nachricht verkündet die ehemalige Skirennläuferin und Super-G Weltmeisterin auf Instagram. Für sie und ihren Mann Christian Walder, der ebenfalls im Oktober sein Karriereende bekannt gab, ist es das erste Kind.

Auf ihrem Social-Media-Account teilt Venier ein Bild des Babys unter dem Christbaum. Der Geburtstermin war bereits am 14. Dezember.

Dazu schreibt sie: "Diese Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk erhalten. Eine Liebe, die wir vorher nicht kannten."