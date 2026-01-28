Ski Alpin: Italien überrascht mit Olympia-Nominierungen

In den Technik-Disziplinen ist das italienische Frauenaufgebot eher dünn besetzt.

Dennoch überrascht das Gastgeberland nun mit den Nominierungen für die Oympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Giada D’Antonio (16) und Anna Trocker (17) schaffen es in das Olympia-Aufgebot von Italien.

D’Antonio hat sich empfohlen, als sie im November zwei FIS-Slaloms mit den hohen Startnummern 82 und 63 gewinnen konnte. Im Dezember feierte sie am Semmering ihr Weltcup-Debüt.

Auch Anna Trocker, die bisher an fünf Weltcup-Slaloms teilgenommen hat, wird bei den Heimspielen mit am Start sein. Für Weltcuppunkte hat es für die 17-Jährige bisher noch nicht gereicht.

Bereits fix war, dass Lara Della Mea (27) und Martina Peterlini (28) für Italien in den Slaloms an den Start gehen werden.