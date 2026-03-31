Österreichs NHL-Legionäre: So stehen ihre Playoff-Chancen

Detroit Red Wings (39-26-8)

Spiele: 72

Tore: 8

Assists: 9

Der "Sophomore Slump" machte auch vor Marco Kasper nicht Halt.

In seiner zweiten NHL-Spielzeit nur schwer in die Gänge gekommen, blieb er nach drei Toren in den ersten elf Spielen in seinen folgenden 18 Einsätzen ohne Torbeteiligung.

Rund um den Jahreswechsel ist der Kärntner immer besser in Fahrt gekommen, mittlerweile kratzt der 21-Jährige sowohl in Bezug auf Tore als auch Assists an der Zweistelligkeit.

Kasper rein auf Scorerpunkte zu reduzieren, wäre ihm gegenüber jedoch unfair. Er ist ein integraler Bestandteil des Teams, geht mit seiner unbekümmerten Spielweise voran und fuhr mit Abstand die meisten Checks (170). Das macht ihn zu einer Waffe im Forecheck.

Coach Todd McLellan schätzt seine Vielseitigkeit, die der Sohn von Peter Kasper in dieser Saison vielleicht auch erstmals in den Playoffs unter Beweis stellen kann.

Die Chancen darauf sind zuletzt allerdings leicht gesunken. Das liegt einerseits daran, dass Detroit aus den letzten zehn Spielen nur vier gewinnen konnte. Andererseits kommt die Konkurrenz zur richtigen Zeit in Form - Ottawa feierte in den vergangenen zehn Partien sechs Siege, Philadelphia sogar deren acht.

In der extrem engen Eastern Conference sind die Red Wings inzwischen außerhalb der Playoff-Ränge gelandet, wobei der Rückstand auf den zweiten Wildcard-Platz nur zwei Zähler beträgt. Die Columbus Blue Jackets, die diesen einnehmen, haben zudem ein Spiel mehr absolviert.

Nichtsdestotrotz spricht der Trend eher gegen Detroit und für die direkten Kontrahenten. Noch dazu, weil die drei Postseason-Tickets in der Atlantic Division ziemlich sicher an Tampa Bay Lightning, die Buffalo Sabres und die Montreal Canadiens vergeben sind.

Neun Spiele sind noch ausständig, bis auf ein Aufeinandertreffen mit den Minnesota Wild geht es ausschließlich gegen Teams aus der Eastern Conference.

Sollte Detroit im zehnten Jahr am Stück nicht die Postseason erreichen, stehen auch bei Kasper die Chancen auf eine neuerliche WM-Teilnahme gut.