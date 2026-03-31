Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights VGK Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Endstand
4:2
0:1 , 3:1 , 1:0
  • Rasmus Andersson
  • Shea Theodore
  • Reilly Smith
  • Cole Smith
  • Evander Kane
  • Brock Boeser
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NEWS

Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks

Vancouver kassiert bei den Vegas Golden Knights die sechste Niederlage in Serie. Marco Rossi bleibt dabei ohne Scorer.

Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Kein guter Abend für Marco Rossi in der NHL!

Die Vancouver Canucks unterliegen in der Nacht auf Dienstag auswärts den Vegas Golden Knights mit 2:4. Für die Franchise aus Las Vegas ist es hingegen der erste Sieg nach dem Trainerwechsel (Alle Infos >>>).

Dabei liegen die Kanadier durch Treffer von Kane (13.) und Boeser (33.) sogar zweimal in Führung, die Hausherren können aber durch Andersson (28.) und Theodore (38.) zweimal ausgleichen.

Treffer von R. Smith (39.) und C. Smith (59.) besiegeln schließlich die sechste NHL-Niederlage der Canucks in Folge. ÖEHV-Export Marco Rossi bleibt dabei ohne Scorer und hat eine Eiszeit von 17:50.

In der Western Conference liegen die Golden Knights auf Position sieben, die Canucks bleiben am Tabellenende.

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