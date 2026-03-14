Die Weltcup-Saison 2025/26 war die letzte für Simon Maurberger.

Der 31-jährige Südtiroler verkündet am Freitag via Instagram seinen Rücktritt vom aktiven Sport.

"Es ist an der Zeit, ein Kapitel zu schließen, das mein ganzes Leben geprägt hat", erklärt Maurberger, der einen großen Dank an seine Wegbegleiter ausspricht und mit Stolz auf seine Karriere zurückblickt.

Der Technik-Spezialist fuhr in seiner Karriere fünf Mal in die Top 10 im Weltcup, sein bestes Ergebnis war ein fünfter Platz beim Slalom-Night-Race in Schladming 2020. Zudem gewann er 2019 gemeinsam mit seinen italienischen Kollegen Teambewerb-Bronze bei der Ski-WM in Are.

In der aktuell laufenden Saison ging er in drei Slaloms an den Start, schaffte es jedoch nie in die Punkte. Nun folgt der endgültige Schlussstrich.