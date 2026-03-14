NEWS

Technik-Spezialist verkündet seinen Rücktritt

Für den 31-Jährigen geht eine Ära zu Ende. Künftig muss der Alpine Skiweltcup auf Simon Maurberger verzichten.

Technik-Spezialist verkündet seinen Rücktritt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Weltcup-Saison 2025/26 war die letzte für Simon Maurberger.

Der 31-jährige Südtiroler verkündet am Freitag via Instagram seinen Rücktritt vom aktiven Sport.

"Es ist an der Zeit, ein Kapitel zu schließen, das mein ganzes Leben geprägt hat", erklärt Maurberger, der einen großen Dank an seine Wegbegleiter ausspricht und mit Stolz auf seine Karriere zurückblickt.

Der Technik-Spezialist fuhr in seiner Karriere fünf Mal in die Top 10 im Weltcup, sein bestes Ergebnis war ein fünfter Platz beim Slalom-Night-Race in Schladming 2020. Zudem gewann er 2019 gemeinsam mit seinen italienischen Kollegen Teambewerb-Bronze bei der Ski-WM in Are.

In der aktuell laufenden Saison ging er in drei Slaloms an den Start, schaffte es jedoch nie in die Punkte. Nun folgt der endgültige Schlussstrich.

Junioren-WM: Die Anfänge der Ski-Stars

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Das ist die Startliste für den Männer-Super-G in Courchevel

Das ist die Startliste für den Männer-Super-G in Courchevel

Ski Alpin
1
Kriechmayr-Rücktritt? "War sicher, dass ich den Hut drauf haue"

Kriechmayr-Rücktritt? "War sicher, dass ich den Hut drauf haue"

Ski Alpin
10
Schweizer Speed-Spezialist verkündet überraschend Karriereende

Schweizer Speed-Spezialist verkündet überraschend Karriereende

Ski Alpin
1
Kriechmayr-Sieg in Courchevel! Kleine & große Kugel für Odermatt

Kriechmayr-Sieg in Courchevel! Kleine & große Kugel für Odermatt

Ski Alpin
1
Ski LIVE: Scheib mischt in Are um den Sieg mit

Ski LIVE: Scheib mischt in Are um den Sieg mit

Ski Alpin
Absage! Erster Super-G der Männer in Courchevel wird gestrichen

Absage! Erster Super-G der Männer in Courchevel wird gestrichen

Ski Alpin
Ski LIVE - Riesentorlauf in Are: das Ergebnis

Ski LIVE - Riesentorlauf in Are: das Ergebnis

Ski Alpin

Kommentare

Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Wintersport Ski Alpin