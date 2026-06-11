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Hochzeit! Dieser Ski-Star hat Ja gesagt
Ein französischer Slalomfahrer hat sich in der Sommerpause getraut. 2022 holte er Gold bei Olympia.
Clément Noël hat geheiratet!
Das gibt der 29-jährige Ski-Star auf Instagram bekannt. Bereits am Samstag heiratete er seine Partnerin Julia Bonhomme. Die beiden sind schon über zehn Jahre zusammen.
Auf dem Account des Slalom-Olympiasiegers von 2022 sind Fotos der Feierlichkeiten zu sehen, Gratulationen gibt es u.a. von Lucas Pinheiro Braathen und Manuel Feller.