Hochzeit! Dieser Ski-Star hat Ja gesagt

Clément Noël hat geheiratet!

Das gibt der 29-jährige Ski-Star auf Instagram bekannt. Bereits am Samstag heiratete er seine Partnerin Julia Bonhomme. Die beiden sind schon über zehn Jahre zusammen.

Auf dem Account des Slalom-Olympiasiegers von 2022 sind Fotos der Feierlichkeiten zu sehen, Gratulationen gibt es u.a. von Lucas Pinheiro Braathen und Manuel Feller.