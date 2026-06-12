Endstand
4:21:1 , 2:0 , 1:1
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Jordan Staal
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Andrei Svechnikov
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Sebastian Aho
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Andrei Svechnikov
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Pavel Dorofeyev
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Pavel Dorofeyev
NEWS
NHL: Hurricanes erspielen sich ersten Matchpuck
Nur noch ein Sieg fehlt der Franchise aus Carolina auf den Gewinn des Stanley Cups.
Die Carolina Hurricanes stehen vor dem Gewinn des Stanley Cups!
Die NHL-Franchise gewinnt Spiel Nummer fünf in der Best-of-Seven-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit 4:2.
Staal (12.), Svechnikov per Doppelpack (32./52.) und Aho (38.) treffen für die Hausherren, Dorofeyevs-Doppelpack (7./54.) für Vegas ist zu wenig.
Bereits am Montag kann Carolina zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup gewinnen.