NHL: Hurricanes erspielen sich ersten Matchpuck

Die Carolina Hurricanes stehen vor dem Gewinn des Stanley Cups!

Die NHL-Franchise gewinnt Spiel Nummer fünf in der Best-of-Seven-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit 4:2.

Staal (12.), Svechnikov per Doppelpack (32./52.) und Aho (38.) treffen für die Hausherren, Dorofeyevs-Doppelpack (7./54.) für Vegas ist zu wenig.

Bereits am Montag kann Carolina zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup gewinnen.