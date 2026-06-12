Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes CAR Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights VGK
Endstand
4:2
1:1 , 2:0 , 1:1
  • Jordan Staal
  • Andrei Svechnikov
  • Sebastian Aho
  • Andrei Svechnikov
  • Pavel Dorofeyev
  • Pavel Dorofeyev
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Hurricanes erspielen sich ersten Matchpuck

Nur noch ein Sieg fehlt der Franchise aus Carolina auf den Gewinn des Stanley Cups.

NHL: Hurricanes erspielen sich ersten Matchpuck Foto: © IMAGO / UPI Photo
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Carolina Hurricanes stehen vor dem Gewinn des Stanley Cups!

Die NHL-Franchise gewinnt Spiel Nummer fünf in der Best-of-Seven-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit 4:2.

Staal (12.), Svechnikov per Doppelpack (32./52.) und Aho (38.) treffen für die Hausherren, Dorofeyevs-Doppelpack (7./54.) für Vegas ist zu wenig.

Bereits am Montag kann Carolina zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup gewinnen.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Salzburg-Meistercoach McIlvane heuert in der NHL an!

Salzburg-Meistercoach McIlvane heuert in der NHL an!

NHL
1
Blitzstart! Hurricanes gleichen in NHL-Finals gegen Vegas aus

Blitzstart! Hurricanes gleichen in NHL-Finals gegen Vegas aus

NHL
5
Neuer Trainer, Spieler und Sportdirektor für neuen ICE-Klub

Neuer Trainer, Spieler und Sportdirektor für neuen ICE-Klub

ICE Hockey League
1
Capitals halten den nächsten ÖEHV-Stürmer

Capitals halten den nächsten ÖEHV-Stürmer

ICE Hockey League
Entscheidung getroffen! So sieht Janine Flock ihre Zukunft

Entscheidung getroffen! So sieht Janine Flock ihre Zukunft

Bob
1
Eliasch-Nachfolger Ospelt: "Meine Aufgabe wird sein, zu vereinen"

Eliasch-Nachfolger Ospelt: "Meine Aufgabe wird sein, zu vereinen"

Ski Alpin
Hochzeit! Dieser Ski-Star hat Ja gesagt

Hochzeit! Dieser Ski-Star hat Ja gesagt

Ski Alpin
1

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Stanley Cup Playoffs NHL-Playoffs Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights