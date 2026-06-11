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Salzburg-Meistercoach McIlvane heuert in der NHL an!

Der US-Amerikaner führte die "Eisbullen" zu zwei Meistertiteln und war zuletzt Headcoach in der AHL. Nun geht es in die NHL.

Salzburg-Meistercoach McIlvane heuert in der NHL an! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Matt McIlvane, zweifacher Meistercoach des EC Red Bull Salzburg, erhält einen NHL-Job!

Der US-Amerikaner wird künftig Assistenzcoach bei den Boston Bruins, wie das Franchise mitteilt. Zuletzt war der 40-Jährige in der AHL bei den San Diego Gulls tätig, wo die Gulls eine starke Bilanz von 33-27-8-4 vorweisen können.

Vor seiner Zeit in San Diego feierte McIlvane große Erfolge in der win2day ICE Hockey League: Mit Salzburg gewann er die ICE back-to-back in 2022 und 2023.

Headcoach bei Boston ist der Deutsche Marco Sturm.

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