Salzburg-Meistercoach McIlvane heuert in der NHL an!

Matt McIlvane, zweifacher Meistercoach des EC Red Bull Salzburg, erhält einen NHL-Job!

Der US-Amerikaner wird künftig Assistenzcoach bei den Boston Bruins, wie das Franchise mitteilt. Zuletzt war der 40-Jährige in der AHL bei den San Diego Gulls tätig, wo die Gulls eine starke Bilanz von 33-27-8-4 vorweisen können.

Vor seiner Zeit in San Diego feierte McIlvane große Erfolge in der win2day ICE Hockey League: Mit Salzburg gewann er die ICE back-to-back in 2022 und 2023.

Headcoach bei Boston ist der Deutsche Marco Sturm.