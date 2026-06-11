The #NHLBruins have added Matt McIlvane to the team’s coaching staff as an assistant coach.— Boston Bruins (@NHLBruins) June 11, 2026
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NEWS
Salzburg-Meistercoach McIlvane heuert in der NHL an!
Der US-Amerikaner führte die "Eisbullen" zu zwei Meistertiteln und war zuletzt Headcoach in der AHL. Nun geht es in die NHL.
Matt McIlvane, zweifacher Meistercoach des EC Red Bull Salzburg, erhält einen NHL-Job!
Der US-Amerikaner wird künftig Assistenzcoach bei den Boston Bruins, wie das Franchise mitteilt. Zuletzt war der 40-Jährige in der AHL bei den San Diego Gulls tätig, wo die Gulls eine starke Bilanz von 33-27-8-4 vorweisen können.
Vor seiner Zeit in San Diego feierte McIlvane große Erfolge in der win2day ICE Hockey League: Mit Salzburg gewann er die ICE back-to-back in 2022 und 2023.
Headcoach bei Boston ist der Deutsche Marco Sturm.