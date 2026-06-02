Rücktritt im ÖSV-Speed-Team der Frauen

Mirjam Puchner beendet ihre aktive Ski-Karriere!

Das verkündet die 33-jährige Salzburgerin am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

"Nach vielen intensiven Jahren im Ski-Weltcup ist für mich nun der Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Diese Entscheidung ist natürlich nicht über Nacht gefallen. Ich habe mir bewusst viel Zeit zum Nachdenken genommen, um in mich hineinzuhorchen und die richtige Entscheidung zu treffen", sagt Puchner, die 14 Jahre lang im Weltcup unterwegs war.

"Kopf und Herz signalisieren, dass es an der Zeit ist"

"Um im Weltcup ganz vorne mitzufahren, muss man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko einzugehen. Im vergangenen Winter habe ich jedoch gespürt, dass sich etwas in mir verändert hat. Die dafür nötige letzte Konsequenz und bedingungslose Risikobereitschaft waren nicht mehr so ausgeprägt wie in den Jahren zuvor. Wenn Kopf und Herz dir signalisieren, dass es an der Zeit ist, einen Schritt zurückzuweichen, dann solltest du auf dieses Gefühl hören. Mir sagt es, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um Platz für Neues zu schaffen", so die Speed-Spezialistin.

Puchner hat in ihrer Karriere insgesamt 178 Weltcup-Rennen bestritten und zwei davon gewonnen. Ihre größten Erfolge sind die Silber-Medaillen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking (Super-G) und bei der Heim-WM 2025 in Saalbach (Abfahrt).

"Eine Reise zurück, die mich sehr geprägt hat"

Auch von Verletzungen blieb Puchner nicht verschont. Im Abfahrtstraining im Rahmen der WM 2017 in St. Moritz zog sie sich einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein zu. Puchner kämpfte sich aber zurück und durfte auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückschauen.

"Ich blicke dankbar auf eine Reise zurück, die mich sehr geprägt hat. Ich durfte emotionale Siege feiern, stand bei Großereignissen auf dem Podest und habe nach schweren Verletzungen gelernt, was es heißt, sich wieder zurückzukämpfen. All diese Erfahrungen nehme ich dankend mit in den nächsten Lebensabschnitt. Der Skisport wird immer ein Teil von mir bleiben, doch jetzt freue ich mich auf alles, was als Nächstes kommt", erklärt Puchner.

Mitter: "Herausragende Athletin und starke Persönlichkeit"

Christian Mitter, Sportlicher Leiter Ski Alpin im ÖSV, sagt zum Rücktritt: "Mit Mirjam Puchner verliert der alpine Ski-Weltcup nicht nur eine herausragende Athletin, sondern auch eine starke Persönlichkeit. Mirjam hat über viele Jahre hinweg bewiesen, dass sie zur absoluten Weltspitze im Speed-Bereich gehört. Ihre Erfolge – von Weltcupsiegen bis hin zu Medaillen bei Großereignissen – sprechen für sich. Wenn eine Athletin spürt, dass die nötige Risikobereitschaft für den Skirennsport nicht mehr zu einhundert Prozent da ist, ist der Rücktritt ein konsequenter und absolut nachvollziehbarer Schritt. Ich gratuliere ihr zu ihrer außergewöhnlichen Karriere und wünsche ihr für den neuen Lebensabschnitt – sowohl beruflich als auch privat - alles Gute und viel Erfolg."