Nach Rücktritt: Ryding bleibt Skizirkus in neuer Funktion treu

Dave Ryding bleibt dem Skizirkus trotz seines Rücktritts als Aktiver erhalten!

Wie der 39-Jährige auf Instagram mitteilt, wird er Markenbotschafter von Head. Darüber sei er extrem stolz, schreibt er.

Zudem blickt der ehemalige Slalom-Spezialist emotional auf seine Karriere zurück.

"Ich habe auf einer Trockenskipiste mit nichts als einem Traum angefangen, um eines Tages unter den Allerbesten der Welt zu fahren. Jeder frühe Morgen, jeder Sturz und jeder kleine Sieg haben dazu beigetragen, dass ich das Beste aus mir herausholen konnte", berichtet er.

Head fühle sich wie zuhause an

Ryding ergänzt: "Der Skisport hat mir alles gegeben: die Liebe zum Sport, zu den Bergen, zu einer großartigen Community und den unermüdlichen Antrieb, jeden einzelnen Tag das Beste aus mir herauszuholen." Head fühle sich für ihn an wie ein zuhause an.

"Seit meinem Beitritt habe ich aus nächster Nähe die Leidenschaft gesehen, in jedem Bereich herausragend zu sein und das absolute Maximum aus dem Potenzial herauszuholen. Diese Obsession für Höchstleistung und Qualität ist genau das, was mich jeden Morgen aufstehen lässt", schreibt der Brite.

Nun sei er glücklich, dem Sport erhalten zu bleiben, und fühle er sich privilegiert, diese Möglichkeit von Head zu erhalten. Er wolle sie mit beiden Händen und voller Hingabe ergreifen.

"Es ist der Anfang von etwas Besonderem, und ich könnte nicht begeisterter sein, eine Marke zu repräsentieren, die meinen Hunger auf das, was als Nächstes kommt, teilt", schreibt Ryding abschließend.