Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Dave Ryding beendet seine Karriere als Skifahrer.

Das gibt der 39-jährige Brite im Interview bei Eurosport nach dem Olympia-Slalom der Männer bekannt: "Es fühlt sich an, als wäre es an der Zeit." Der Slalom in Bormio dürfte wohl sein letztes Rennen gewesen sein, er fuhr auf Rang 17.

Die restlichen Weltcup-Rennen dieser Saison werde Ryding voraussichtlich nicht mehr in Angriff nehmen.

"Habe alles gegeben"

"Ich bin nicht traurig. Ich habe immer gesagt, ich fahre, bis mir die Füße abfallen - und ich denke, es ist jetzt soweit", sagte Ryding, der im Interview sichtlich mit den Tränen zu kämpfen hatte. "Ich werde nie zurückschauen und mir denken 'Was wäre gewesen, wenn?' Ich werde nie zurückschauen und mir denken, ich habe zu früh aufgehört. Ich habe alles gegeben, bis zum Schluss."

Er habe so viele Höhen gehabt, er habe so viele tolle Menschen kennengelernt, unter anderem seine Frau. "Es war eine wilde Reise, ich habe es geliebt. Die guten Tage waren es wert."

Auch für einen Schmunzler sorgte Ryding, mit einem Lächeln sagte er: "Jetzt begebe ich mich auf Jobsuche, ich muss einen anderen Weg finden, meine Familie zu unterstützen."

Ryding gewann 2022 am Ganslernhang in Kitzbühel, es war der größte Erfolg seiner Karriere. Insgesamt sieben Mal hat er es in seiner Laufbahn auf das Podest geschafft.