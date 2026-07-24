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Mit 20 Stichen genäht! Rubio gibt Tour nach Auto-Crash auf

Er hatte in der Gesamtwertung Rang 27 belegt.

Mit 20 Stichen genäht! Rubio gibt Tour nach Auto-Crash auf Foto: © IMAGO / Sirotti
Textquelle: © APA
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Nach einem Crash in ein Begleitfahrzeug von Tadej Pogacars Team UAE hat der Kolumbianer Einer Rubio die Tour de France aufgeben müssen.

Laut seinem Team Movistar musste der Rad-Profi mit 20 Stichen im Gesicht genäht werden, weitere Untersuchungen sollen noch folgen.

Wenige Kilometer vor dem Ziel musste der Fahrer des Wagens eine Vollbremsung tätigen und der dahinter fahrende Rubio krachte in das Auto.

Fan versuchte, Straße zu überqueren

Dem Vernehmen nach hatte ein Fan versucht, die Straße zu überqueren.

Etwa eine halbe Million Zuschauer soll sich an dem 13,8 Kilometer langen Schlussanstieg befunden haben.

Die Organisatoren hatten große Teile der Strecke mit Gittern abgeriegelt, beidseitig waren diese allerdings nur auf den letzten Kilometern platziert worden.

Rubio hatte in der Gesamtwertung Platz 27 belegt.

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