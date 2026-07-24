Altach setzt sich in Leobendorf nur knapp durch

Der SCR Altach gewinnt in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups mit 1:0 beim SV Leobendorf.

Der SCR Altach ist von Beginn an klar spielbestimmend, Leobendorf hält aber engagiert dagegen. Leobendorf-Schlussmann Max Sulek muss erst in Minute 22 doppelt retten, nach einer Greil-Ecke drückt er erst den Kopfball von Filip Milojevic zur Seite weg und pariert dann erneut gegen den inzwischen in die Mitte gestürmtem Patrick Greil (22.).

Auch Leobendorf ist offensiv nicht untätig. Nach einer missglückten Kopfball-Abwehr fällt der Ball im Strafraum Felix Orgolitsch vor die Füße, er zieht sofort ab und schiebt das Spielgerät nur knapp am langen Eck vorbei (37.).

Diawara per Kopf (42.) und Greil (45.) kommen vor der Pause ebenfalls noch zu Halbchancen, die erste Spielhälfte geht trotzdem torlos zu Ende.

Neuzugang Niehoff stellt sich gleich mit einem Assist vor

Nach der Pause geht das Geduldsspiel nahtlos weiter. Altach ist zwar dominant, aber eben nicht überlegen genug, um Chancen zu erzwingen.

Erst als SCRA-Coach Ognjen Zaric nach gut einer Stunde Neuzugang Niklas Niehoff für die rechte Seite einwechselt, entwickelt Altach mehr Gefahr. Der erste Versuch des Querpasses wird von Yann Massombo noch neben das Tor gejagt (64.), wenig später bringt der genau gleiche Spielzug dann den Erfolg: Stanglpass Niehoff, Massombo schiebt ein und erzielt den erlösenden Führungstreffer für Altach (67.).

Greil platziert einen weiteren Volley von der Strafraumgrenze neben das Tor (77.), Vesel Demaku scheitert mit einem Fernschuss an Torhüter Sulek (84.).

Ganz zum Schluss zeigt Leobendorf noch einmal auf: Miroslav Beljan verfehlt das Tor nach einem Orgolitsch-Zuspiel nur knapp (85.), unmittelbar darauf scheitert der eingewechselte Eron Terziu an Altach-Keeper Dejan Stojanovic.

Der Ausgleich gelingt dem Ostligisten trotz dieser guten Chancen nicht mehr, der SCR Altach zieht mit einem knappen 1:0 in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein.

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