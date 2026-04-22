NHL-Playoffs: Canadiens verlieren ohne Reinbacher

Die Montreal Canadiens müssen sich den Tampa Bay Lightning im zweiten Playoff-Spiel mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.

Im ersten Drittel geht es ordentlich zur Sache. Erst bringt Brandon Hagel die Lightning in Führung (9.), dann beginnt der Strafenhagel. Sieben Zwei-Minuten-Strafen sowie eine 2+2-Strafe auf Seiten der Lightning sowie fünf Zwei-Minuten-Strafen und eine 2+2-Strafe bei den Canadiens gibt es im ersten Drittel. Lane Hutson gelingt zudem der Ausgleich (17.).

Kein Einsatz für Reinbacher

Das Mitteldrittel startet mit einer Fünf-Minuten-Strafe wegen Fighting für Hagel bzw. Juraj Slafkovsky, Josh Anderson dreht das Spiel zugunsten der Canadiens (39.). Nikota Kucherov bringt die Lightning mit seinem Ausgleichstor aber in die Overtime (53.). Dort ist Janis Moser dann der Matchwinner.

Der Vorarlberger David Reinbacher kommt bei den Canadiens nicht zum Einsatz, bereits im ersten Playoff-Spiel wurde er nicht eingesetzt (mehr dazu>>>).