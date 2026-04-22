NHL: Colorado Avalanche bauen Serie gegen LA Kings aus

Die Colorado Avalanche gewinnen das zweite Play-off-Spiel gegen die Los Angeles Kings mit 2:1 nach Verlängerung.

Zunächst ist die Partie durch die harte Gangart auf beiden Seiten geprägt, während Colorado im ersten Drittel gleich vier Zwei-Minuten-Strafen bekommt, sind es bei den Kings drei. Tore fallen keine.

Auch im zweiten Drittel müssen sich die Fans gedulden, Quinton Byfield hat per Penalty zwar die Möglichkeit auf das erste Tor für die Kings, kann seinen Versuch aber nicht verwerten (24.). So fallen die Tore erst spät: Artemi Panarin trifft für die Kings im Power-Play (54.), Gabriel Landeskog gleich wenig später aus (57.).

Es geht in die Overtime, in dieser trifft Nicolas Roy für die Avalanche, die in der Serie ihre Führung auf 2:0 ausbauen können.

Drei weitere Serien auf 1:1 gestellt

Die restlichen Duelle der Nacht sind nun ausgeglichen, alle drei Teams können ihre Auftaktniederlagen wettmachen.

Die Tampa Bay Lightning setzen sich mit 3:2 nach Overtime gegen die Montreal Canadiens durch, der entscheidende Treffer gelingt dem Schweizer Janis Moser in der 13. Minute der Verlängerung.

Die Boston Bruins gewinnen nach zwischenzeitlicher 4:0-Führung noch mit 4:2 gegen die Buffalo Sabres, Utah Mammoth besiegt die Vegas Golden Knights mit 3:2. Michael Cooley besorgt das Siegtor in der 55. Minute.