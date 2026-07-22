Österreicher ist VAR bei Duell um Salzburg-Spiel

Der FC Salzburg steigt in der 3.-Qualirunde der UEFA Europa League in die Europacup-Saison ein. Dort wartet der Sieger aus dem Zweitrunden-Spiel Hajduk Split (Kroatien) gegen Pafos FC (Zypern).

Das Hinspiel steigt am Donnerstag um 21:00 Uhr, auch Österreich ist beteiligt.

Der irische Hauptschiedsrichter Rob Harvey wird aus dem VAR von den Österreichern Manuel Schüttengruber und Harald Lechner unterstützt.

Klauß vor Wiedersehen mit österreichischen Schiris

In der Qualifikation für die UEFA Conference League leitet Jakob Semler am Mittwoch das Spiel Bohemian FC (Irland) gegen FC Ballkani (Kosovo).

Assistiert wird er von den Landsleuten Alexander Borucki und Thomas Kaplan. Isa Simek ist Vierter Offizieller.

Auf ein Wiedersehen mit österreichischen Schiedsrichtern darf sich Ex-Rapid-Coach Robert Klauß freuen. +Stefan Ebner leitet das Heimspiel seines neuen Vereins DAC 1904 (Slowakei) gegen FK Velez Mostar (Bosnien & Herzegovina) in der Qualifikation für die UEFA Conference League. Assistiert wird er von Martin Höfler und Amina Gutschi. Vierter Offizieller ist Alain Sadikovski.