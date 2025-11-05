NEWS

Hier siehst du ManCity gegen den BVB im TV

Erling Haaland trifft mit Manchester City auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund. Hier siehst du die Partie im TV:

Kracher-Duell in der Champions League!

Am vierten Spieltag der UEFA Champions League empfängt Manchester City zuhause Borussia Dortmund.

Beide Teams sind in der aktuellen Champions-League-Saison noch ungeschlagen und stehen derzeit bei sieben Punkten aus drei Spielen.

Ein besonderes Duell wird es vor allem für Erling Haaland. Für die norwegische Tormaschine ist es ein Duell gegen seinen Ex-Klub. In dieser Saison konnte Haaland in wettbewerbsübergreifend 13 Spielen bereits 17 Tore erzielen.

All jene, die sich die Partie bequem von zu Hause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20:15 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters.

Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER >>>

