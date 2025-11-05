Hier siehst du ManCity gegen den BVB im TV

Kracher-Duell in der Champions League!

Am vierten Spieltag der UEFA Champions League empfängt Manchester City zuhause Borussia Dortmund.

Beide Teams sind in der aktuellen Champions-League-Saison noch ungeschlagen und stehen derzeit bei sieben Punkten aus drei Spielen.

Ein besonderes Duell wird es vor allem für Erling Haaland. Für die norwegische Tormaschine ist es ein Duell gegen seinen Ex-Klub. In dieser Saison konnte Haaland in wettbewerbsübergreifend 13 Spielen bereits 17 Tore erzielen.

