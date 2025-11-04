NEWS

Operation! ÖSV-Abfahrer verpasst erste Speed-Rennen in den USA

Der Salzburger hat erneut Probleme mit seinem Meniskus und muss sich einem Eingriff am linken Knie unterziehen.

Schlechte Nachrichten für Speed-Spezialist Stefan Rieser!

Der 26-jährige Salzburger muss verletzungsbedingt das Trainingslager in Copper Mountain und die darauffolgende US-Tour mit den ersten Weltcup-Abfahren in Beaver Creek Anfang Dezember absagen. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".

Der Grund: Rieser unterzog sich einem erneuten Eingriff am linken Knie. "Es ist eine Meniskusverletzung, die ich mir eigentlich schon in Bormio im letzten Winter zugezogen habe. Damit bin ich eigentlich die Saison fertig gefahren, danach wurde das gerichtet", sagte der Abfahrer.

Comeback in Gröden und die Top 30 als Ziel

Rieser will sich nun bestmöglich regenerieren und dann eine Woche vor Weihnachten in Gröden an den Start gehen. Dafür plant er auch einen Start in der Europacup-Abfahrt in Santa Catarina Anfang Dezember. "Ich nehme nicht an, dass sie ins Grödnertal einen Läufer mitnehmen, der noch gar kein Rennen bestritten hat", so Rieser.

Ziel ist es auf jeden Fall in dieser Saison unter die Top 30 zu kommen und sich damit einen Weltcupfixplatz zu sichern.

