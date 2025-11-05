NEWS

ÖTV-Mädchen bei Tennis-U16-WM noch ohne Sieg

Für Anna Pircher und Co. läuft es im fernen Chile in den ersten Länderkämpfen etwas unglücklich.

ÖTV-Mädchen bei Tennis-U16-WM noch ohne Sieg Foto: © GEPA
Österreichs Tennis-Nachwuchs hat es in diesem Jahr bemerkenswerterweise zur U16-WM in Santiago (Chile) geschafft.

Die ersten Spieltage liefen für das Team von Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska allerdings leider nicht nach Wunsch.

Im Auftaktspiel gegen die favorisierten USA setzte es am Montag eine 0:3-Niederlage. Leader Haider-Maurer, Nichte von Ex-Wien-Finalist Andreas Haider-Maurer, musste sich der Junioren-Weltranglisten-Ersten Kristina Penickova mit 3:6, 1:6 geschlagen geben.

Im Anschluss verlor auch die Tirolerin Anna Pircher 3:6, 2:6 gegen Julieta Pareja - aktuell Nummer fünf im Junioren-Ranking, im Juli allerdings ebenfalls schon mal auf Rang eins.

Im abschließenden Doppel setzte es für Pircher und Kara Fronek eine hauchdünne 6:1, 3:6, 8:10-Niederlage im Match-Tiebreak.

Auch gegen Polen gelingt kein Sieg

In der Nacht auf Mittwoch verlor das ÖTV-Team gegen Polen ebenfalls mit 0:3. Haider-Maurer unterlag Barbara Kostecka mit 5:7, 0:6. Pircher kassierte eine knappe 6:7 (5), 7:5, 4:6-Niederlage gegen Oliwia Sybicka.

Im Doppel verloren Fronek/Haider-Maurer 4:6, 5:7 gegen Kostecka/Snochowska.

Im letzten Gruppenspiel trifft Österreich in der Nacht auf Donnerstag auf das ebenfalls noch sieglose Peru.

