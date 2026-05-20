Hirscher holt norwegisches Talent ins Boot

Verstärkung im Van-Deer-Red-Bull-Sports-Team!

Der Norweger Hans Grahl-Madsen wird in Zukunft mit dem Ski von Hirschers Team an den Start gehen. Der 22-Jährige setzte zuvor auf Head.

Nachdem Henrik Kristoffersen die Marke vor Kurzem verlassen hat, bekommt Timon Haugen somit einen neuen Landsmann ins Team. Zuvor wechselten bereits Paula Moltzan, Andrej Drukarov und Tormis Laine zu Van Deer.

Sechster Platz als bestes Weltcupergebnis

Der Technik-Spezialist schaut auf einen erfolgreichen Winter zurück. Im Europacup holte er insgesamt vier Siege, zwei im Slalom und zwei im Riesentorlauf. Die Saison beendete er als Zweiter der Gesamtwertung.

Im Weltcup fuhr er im Dezember in Val d'Isère im Slalom auf Rang sechs und sorgte damit für eine Überraschung.