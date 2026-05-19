Kristoffersen bekommt einen prominenten Markenkollegen

Christof Innerhofer wird kommenden Winter mit Head-Ski unterwegs sein.

"Bereit für eine neue Herausforderung", schreibt der Italiener auf Instagram. In den vergangenen Jahren war Innerhofer auf Rossignol zu sehen.

Zuvor wechselte mit Henrik Kristoffersen bereits ein bekanntes Gesicht zur Skifirma Head (mehr dazu >>>).

"Mit der Passion, die Christof Innerhofer für diesen Sport hat, passt er perfekt in unser Team. Ich bin sehr froh, dass er sich für HEAD entschieden hat. Er ist im Zuge unseres Engagements in Italien eine optimale Ergänzung. Aufgrund seiner Historie ist es unser gemeinsames Ziel, dass wir noch einmal ein Podium erreichen", sagt der Rennsportleiter der Firma, Rainer Salzgeber.

"Nie zu spät für neue Ziele"

Innerhofer selbst ergänzt: "Ich freue mich sehr, diesen neuen Weg gemeinsam mit HEAD zu gehen. Es ist nie zu spät für neue Ziele, neue Motivation und neue Träume, die man gemeinsam verwirklichen möchte. Vom ersten Moment an habe ich Vertrauen, Professionalität und einen starken gemeinsamen Anspruch an Qualität gespürt. Genau dieses Umfeld motiviert mich enorm und gibt mir das Gefühl, am richtigen Ort zu sein."

Der 41-jährige Südtiroler wurde im vergangenen Winter 23. im Abfahrts-Weltcup und 20. im Super-G.

Insgesamt jubelte er in seiner langen Karriere sechs Mal über einen Sieg im Weltcup.

Sein Karriere-Highlight hatte der Südtiroler bei der Ski-WM 2011 mit drei Medaillen. Gekrönt mit dem Super-G-Weltmeister-Titel.