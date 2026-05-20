Bader: "Ich habe Gänsehaut"

An und für sich ist Roger Bader nicht der Typ Mensch, der große Emotionen zeigt. Doch die Letten, die lösen in dem sonst nüchternen Schweizer etwas aus.

Nach dem 6:1-Triumph bei der WM 2025, der gleichbedeutend mit dem ersten Viertelfinale Österreichs seit 31 Jahren war, meinte der Schweizer: "Das ist unser Weltmeister-Titel. Ich liebe diese Spieler, ich liebe diese Mannschaft."

Ein Jahr später hat das ÖEHV-Team den Bronze-Gewinner der WM 2023 erneut geschlagen. Im Stile eines stolzen Vaters sagte der Teamchef diesmal: "Ich habe Gänsehaut. Wir brauchen gar nichts zu coachen, weil sich die Mannschaft zu 100 Prozent an das Spielkonzept hält."

Ein Abwehrkampf

In Stockholm wurde Lettland von der ersten Minute regelrecht überrollt, in Zürich präsentierte sich ein anderes Bild.

Mit dem Wissen ausgestattet, was Österreich zu leisten imstande ist, präsentierte sich Lettland griffiger in den Zweikämpfen, hatte die Rechnung jedoch ohne den schier unendlich großen Willen der "Bader Boys" gemacht.

"Jeder kämpft, jeder blockt Schüsse. Das war ein richtiger Abwehrkampf mit einem sehr guten Torhüter. Wir wurden belohnt mit einem Sieg, das macht mich schon sehr stolz", sagte Bader.

Geduld zeichnet das Team aus

Lettland hatte die Schuss-Statistik mit 26:14 deutlich angeführt, "die Spielanteile waren aber nicht so dermaßen verschieden", gab der Winterthurer zu verstehen. "Wir hatten sehr gute Chancen", kam Bader auf den frühen Stangenschuss von Paul Huber zu sprechen.