Die Eishockey-WM 2026 ist für Österreich schon jetzt historisch. Noch nie zuvor hat eine ÖEHV-Auswahl die ersten drei WM-Spiele allesamt gewinnen können. Hier nachlesen >>>

Damit nach Großbritannien und Ungarn nun auch Lettland bezwungen werden konnte, war eine disziplinierte und defensiv strukturierte Leistung vonnöten. Und sehr viel Mut, denn Peter Schneider und Co. warfen sich in jeden lettischen Schuss, fuhren etliche Checks zu Ende.

"Es war ein Sieg des puren Willens", bestätigte der Kapitän. "Der Sieg war gewaltig, wir wollten unbedingt diesen dritten Sieg einfahren. Dass dieser Sieg schon im dritten Spiel gelingt, ist unglaublich und ein absolutes Glücksgefühl", sagte Paul Stapelfeldt.

Eine Abwehrschlacht par excellence

Österreich lieferte den Balten eine Abwehrschlacht par excellence, war in der eigenen Zone eng am Mann und schaffte es, den Gegner in vielen Phasen des Spiels in den ungefährlichen Bereichen zu halten.

"Wir haben gewusst, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird", meinte Stapelfeldt. "Lettland besitzt viel Qualität und Tempo. Es war klar, dass es nur über den Kampf mit der gesamten Mannschaft gehen wird."