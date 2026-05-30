Eishockey-WM heute: Halbfinale Schweiz - Norwegen

Während die makellose Schweiz weiter vom Titel bei der Heim-WM träumen darf, hofft Norwegen auf das nächste erfolgreiche Kapitel im skandinavischen Eishockey-Märchen.

Im Halbfinale der Eishockey-WM am Samstag (15.20 Uhr im LIVE-Ticker) gehen die bei dieser WM in acht Spielen noch ungeschlagenen Eidgenossen als großer Favorit in das Duell gegen den Underdog aus Norwegen, der erstmals überhaupt den Sprung ins Semifinale geschafft hat.

Schweiz - Norwegen im LIVE-Ticker: