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Eishockey-WM heute: Halbfinale Schweiz - Norwegen

Gelingt der Schweiz bei der Heim-WM der Einzug ins Finale? Im ersten Halbfinale treffen die Eidgenossen auf Underdog Norwegen. LIVE-Infos:

Eishockey-WM heute: Halbfinale Schweiz - Norwegen Foto: © IMAGO / Pius Koller
Textquelle: © LAOLA1
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Während die makellose Schweiz weiter vom Titel bei der Heim-WM träumen darf, hofft Norwegen auf das nächste erfolgreiche Kapitel im skandinavischen Eishockey-Märchen.

Im Halbfinale der Eishockey-WM am Samstag (15.20 Uhr im LIVE-Ticker) gehen die bei dieser WM in acht Spielen noch ungeschlagenen Eidgenossen als großer Favorit in das Duell gegen den Underdog aus Norwegen, der erstmals überhaupt den Sprung ins Semifinale geschafft hat.

Schweiz - Norwegen im LIVE-Ticker:

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