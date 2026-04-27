Diese Meister-Spieler der Graz99ers stoßen zum ÖEHV-Team

Gemeinsam mit tausenden Fans feierten die Graz99ers am Sonntag in der Grazer Innenstadt ihren ersten Meistertitel in der win2day ICE Hockey League. Die besten Party-Bilder >>>

Am Montag stieg das gesamte Meister-Team auf Einladung von Präsident Herbert Jerich in den Flieger nach Ibiza. Auf der iberischen Halbinsel soll die große Party in den nächsten drei Tagen fortgeführt werden.

Drei Spieler in Zell am See bereits dabei

Für vier Spieler ist die Saison damit aber noch nicht beendet.

Verteidiger Paul Stapelfeldt wird gemeinsam mit den jungen Stürmern Tim Harnisch und Lenz Moosbrugger am späten Mittwochabend nach Zell am See reisen und dort die Vorbereitung mit Österreichs Nationalteam auf die Eishockey-WM in Zürich aufnehmen.

Das Trio soll dann am Samstag im zweiten Testspiel gegen Deutschland in Garmisch-Partenkirchen erstmals auflaufen. Das bestätigt Teamchef Roger Bader gegenüber LAOLA1.

Huber kommt in Klagenfurt dazu

Erst in Klagenfurt wird Paul Huber dazu stoßen.

Der beste 99ers-Torjäger der abgelaufenen Meister-Saison erhält einige Tage mehr Pause und wird in der letzten Vorbereitungswoche einsteigen. In der Heidi-Horten-Arena steigt am 9. Mai das letzte Testspiel gegen Slowenien.

Lukas Haudum hat hingegen abgesagt, beim MVP der ICE-Playoffs steht eine Operation an. Lukas Kainz hätte gute WM-Chancen gehabt, fällt jedoch mit einer Syndesmosebandverletzung aus.

Kein Thema für die Weltmeisterschaft in der Schweiz sind indes auch Nico Brunner, Kilian Zündel, Nico Feldner und Manuel Ganahl.

Biber hat WM-Ticket wohl sicher

Beim letzten Kräftemessen vor dem WM-Start am 16. Mai gegen Großbritannien wird eventuell auch Gregor Biber schon dabei sein.

Der 19-jährige Verteidiger spielt aktuell mit Rögle BK im Finale der schwedischen SHL um die Meisterschaft. In der "best-of-seven"-Serie gegen Skelleftea AIK liegt sein Team 0:2 zurück, der Niederösterreicher kam noch nicht zum Einsatz.

Sein WM-Ticket dürfte der NHL-Draftee jedoch bereits sicher haben, würde spätestens in Zürich zur Mannschaft stoßen.

Kleine Chance auf Reinbacher und Rohrer

Nicht gänzlich geschlossen ist die Tür für David Reinbacher und Vinzenz Rohrer.

Die Vorarlberger starten mit Laval Rocket in der Nacht auf Donnerstag gegen die Toronto Marlies in die AHL-Playoffs. Die zweite Runde wird im "best of five" ausgetragen und endet spätestens in der Nacht auf den 9. Mai.

Sollte das Farmteam der Montreal Canadiens dort ausscheiden, die NHL-Franchise dazu selbst sein aktuell laufendes Duell mit Tampa Bay Lightning (2:2 im "best of seven", Anm.) verlieren, könnten beide noch vor WM-Start zum ÖEHV-Team kommen.

Ansonsten erscheint eine Teilnahme an den Titelkämpfen in der Schweiz unrealistisch.