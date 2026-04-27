Ausgedünnte Offensive: Diese ÖEHV-Stürmer kämpfen um WM-Tickets

Spieler
Benjamin Baumgartner
Mario Huber
Paul Huber
Benjamin Nissner
Peter Schneider
Lucas Thaler
Dominic Zwerger
Sollte sich keiner dieser Spieler mehr verletzen, bildet dieses Septett den Kern des Angriffs.
Jeder dieser Cracks bringt ausreichend WM-Erfahrung mit. Zwerger hat die Marke von 100 Länderspielen bereits überschritten, bei Schneider wird dies im Laufe der Endrunde der Fall sein. Beide haben in den vergangenen Jahren ein blindes Verständnis entwickelt, Nissner dürfte die Reihe als Center anführen.
Dahinter richten sich viele Blicke auf Baumgartner, der in seiner Heimatstadt Zell am See nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback geben wird. Der Salzburger hat in der Genesung gute Fortschritte gemacht und dürfte rechtzeitig fit geworden sein.
An seiner Seite könnten die beiden Hubers stürmen. Paul Huber war ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zum Grazer Meistertitel und schloss die Saison mit 26 Toren als Top-Torschütze ab. Mario Huber ist ein Fixpunkt im Nationalteam und überzeugte bei der WM 2024 in Prag mit starken Leistungen.
Dahinter dürfte Lucas Thaler nach den zahlreichen Ausfällen die dritte Reihe centern. Der Villacher wechselt zur kommenden Saison zu Red Bull München, hat mit 24 Jahren noch Entwicklungspotenzial und gilt als verlässlicher Spieler.
Gute Karten:
Spieler
Leon Kolarik
Henrik Neubauer
Ian Scherzer
Simeon Schwinger
Leon Wallner
In den letzten Testspielen hat sich ein Quintett herauskristallisiert, das sich berechtigte Chancen ausrechnen darf.
Schwinger absolvierte 2022 bei der WM in Tampere fünf Spiele und hat sich beim KAC in dieser Saison zu einem Leistungsträger entwickelt. 38 Punkte in 54 Spielen stellen seine bislang beste Karriere-Ausbeute dar, zudem hat der Winger in den vergangenen Jahren körperlich zugelegt.
2023 war Neubauer bei der WM in Finnland mit an Bord und stand in vier Partien auf dem Eis. Der Linz-Angreifer überzeugt vor allem mit seinem Tempo, hat bei den Black Wings eine Bottom-Six-Rolle eingenommen und auch im Penalty Killing Verantwortung übernommen. Eine ähnliche Aufgabe könnte ihm auch in Zürich zukommen.
Wallner hätte im vergangenen Jahr beinahe den Cut geschafft und wurde erst nach dem letzten Teamcamp aus dem Kader gestrichen. Der Wiener hat insbesondere beim Deutschland-Cup auf sich aufmerksam gemacht und kann flexibel im Lineup eingesetzt werden.
Mit Kolarik und Scherzer könnten zwei junge Cracks auf den WM-Zug aufspringen. Letzterer war 2024 bis zur letzten Vorbereitungswoche dabei, empfiehlt sich auch heuer wieder mit starken Leistungen und hat vor allem physisch zugelegt.
Kolarik hat im Training und in den Testspielen gegen Tschechien überzeugt und bei seinem Nationalteam-Debüt in seiner Heimat Wien gleich sein erstes Tor erzielt. Er wäre vor allem für offensive Akzente vorgesehen.
Außenseiter-Chancen:
Spieler
Tim Harnisch
Felix Koschek
Lenz Moosbrugger
Maximilian Rebernig
Finn van Ee
David Waschnig
Wahrscheinlich wird zumindest einer dieser Kandidaten zur WM fahren dürfen, sofern Vinzenz Rohrers Playoff-Aktivitäten in Übersee nicht frühzeitig vorbei sind.
Harnisch und Moosbrugger werden in den nächsten Tagen frisch von den Grazer Feierlichkeiten zum Nationalteam stoßen. Beide haben sich im 99ers-Lineup in der vierten Linie etabliert und dort wertvolle Arbeit geleistet. Moosbrugger erzielte im Finale gegen Pustertal sogar sein erstes ICE-Tor.
Seit Beginn der Vorbereitung ist das restliche Quartett dabei. Für Koschek und Waschnig käme eine WM-Teilnahme vermutlich noch zu früh. Van Ee kann mit seiner bislang stärksten Saison sowie seiner Fähigkeit, dem Gegner unter die Haut zu gehen, punkten.
Rebernig würde die meiste Erfahrung in den Kader einbringen, konnte beim VSV allerdings nicht an die Vorsaison anknüpfen und tut sich auf internationalem Niveau generell schwer, seinen robusten Körper gewinnbringend einzusetzen. In den beiden Testspielen gegen Tschechien kam er nicht zum Einsatz.
So könnte das Offensiv-Lineup letztlich aussehen:
Linker Flügel
Center
Rechter Flügel
Dominic Zwerger
Benjamin Nissner
Peter Schneider
Paul Huber
Benjamin Baumgartner
Mario Huber
Simeon Schwinger
Lucas Thaler
Leon Kolarik
Ian Scherzer
Leon Wallner
Henrik Neubauer