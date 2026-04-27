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Ausgedünnte Offensive: Diese ÖEHV-Stürmer kämpfen um WM-Tickets

Nach den zahlreichen WM-Absagen scheint das Offensiv-Lineup arg ausgedünnt. Teamchef Roger Bader hat jedenfalls nicht mehr die Qual der Wahl.

Ausgedünnte Offensive: Diese ÖEHV-Stürmer kämpfen um WM-Tickets Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Eishockey-Nationalteam ereilt dieser Tage eine Hiobsbotschaft nach der anderen.

Bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Zürich wollte die ÖEHV-Auswahl an das sensationelle Viertelfinale 2025 anknüpfen, mittlerweile scheint dieses Vorhaben jedoch kaum realistisch.

Nach Marco Kasper und Marco Rossi, Kapitän Thomas Raffl, Brian Lebler, Ali Wukovits und Oliver Achermann wird nun auch Lukas Haudum bei den Titelkämpfen in der Schweiz fehlen. Alle Infos >>>

Vor nicht allzu langer Zeit deutete sich mit einem möglichen Kommen der NHL-Stars noch eine Art "Luxussituation" an, nun droht die Offensive zur Achillesferse der Mannschaft zu werden. Acht der 13 Stürmer der erfolgreichen WM in Stockholm werden heuer nicht dabei sein.

Teamchef Roger Bader hat diesmal keine Qual der Wahl - sondern die schwierige Aufgabe, aus einem ausgedünnten Kandidatenkreis die richtigen Spieler für Zürich zu finden.

Die Fixstarter:

Spieler

Benjamin Baumgartner

Mario Huber

Paul Huber

Benjamin Nissner

Peter Schneider

Lucas Thaler

Dominic Zwerger

Sollte sich keiner dieser Spieler mehr verletzen, bildet dieses Septett den Kern des Angriffs.

Jeder dieser Cracks bringt ausreichend WM-Erfahrung mit. Zwerger hat die Marke von 100 Länderspielen bereits überschritten, bei Schneider wird dies im Laufe der Endrunde der Fall sein. Beide haben in den vergangenen Jahren ein blindes Verständnis entwickelt, Nissner dürfte die Reihe als Center anführen.

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Benjamin Baumgartner wurde nach langer Verletzungspause rechtzeitig fit.
Foto: ©GEPA

Dahinter richten sich viele Blicke auf Baumgartner, der in seiner Heimatstadt Zell am See nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback geben wird. Der Salzburger hat in der Genesung gute Fortschritte gemacht und dürfte rechtzeitig fit geworden sein.

An seiner Seite könnten die beiden Hubers stürmen. Paul Huber war ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zum Grazer Meistertitel und schloss die Saison mit 26 Toren als Top-Torschütze ab. Mario Huber ist ein Fixpunkt im Nationalteam und überzeugte bei der WM 2024 in Prag mit starken Leistungen.

Dahinter dürfte Lucas Thaler nach den zahlreichen Ausfällen die dritte Reihe centern. Der Villacher wechselt zur kommenden Saison zu Red Bull München, hat mit 24 Jahren noch Entwicklungspotenzial und gilt als verlässlicher Spieler.

Gute Karten:

Spieler

Leon Kolarik

Henrik Neubauer

Ian Scherzer

Simeon Schwinger

Leon Wallner

In den letzten Testspielen hat sich ein Quintett herauskristallisiert, das sich berechtigte Chancen ausrechnen darf.

Schwinger absolvierte 2022 bei der WM in Tampere fünf Spiele und hat sich beim KAC in dieser Saison zu einem Leistungsträger entwickelt. 38 Punkte in 54 Spielen stellen seine bislang beste Karriere-Ausbeute dar, zudem hat der Winger in den vergangenen Jahren körperlich zugelegt.

2023 war Neubauer bei der WM in Finnland mit an Bord und stand in vier Partien auf dem Eis. Der Linz-Angreifer überzeugt vor allem mit seinem Tempo, hat bei den Black Wings eine Bottom-Six-Rolle eingenommen und auch im Penalty Killing Verantwortung übernommen. Eine ähnliche Aufgabe könnte ihm auch in Zürich zukommen.

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Leon Wallner könnte den Cut heuer schaffen.
Foto: ©GEPA

Wallner hätte im vergangenen Jahr beinahe den Cut geschafft und wurde erst nach dem letzten Teamcamp aus dem Kader gestrichen. Der Wiener hat insbesondere beim Deutschland-Cup auf sich aufmerksam gemacht und kann flexibel im Lineup eingesetzt werden.

Mit Kolarik und Scherzer könnten zwei junge Cracks auf den WM-Zug aufspringen. Letzterer war 2024 bis zur letzten Vorbereitungswoche dabei, empfiehlt sich auch heuer wieder mit starken Leistungen und hat vor allem physisch zugelegt.

Kolarik hat im Training und in den Testspielen gegen Tschechien überzeugt und bei seinem Nationalteam-Debüt in seiner Heimat Wien gleich sein erstes Tor erzielt. Er wäre vor allem für offensive Akzente vorgesehen.

Außenseiter-Chancen:

Spieler

Tim Harnisch

Felix Koschek

Lenz Moosbrugger

Maximilian Rebernig

Finn van Ee

David Waschnig

Wahrscheinlich wird zumindest einer dieser Kandidaten zur WM fahren dürfen, sofern Vinzenz Rohrers Playoff-Aktivitäten in Übersee nicht frühzeitig vorbei sind.

Harnisch und Moosbrugger werden in den nächsten Tagen frisch von den Grazer Feierlichkeiten zum Nationalteam stoßen. Beide haben sich im 99ers-Lineup in der vierten Linie etabliert und dort wertvolle Arbeit geleistet. Moosbrugger erzielte im Finale gegen Pustertal sogar sein erstes ICE-Tor.

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Springt Finn van Ee nach seiner stärksten Saison beim KAC auf den WM-Zug auf?
Foto: ©GEPA

Seit Beginn der Vorbereitung ist das restliche Quartett dabei. Für Koschek und Waschnig käme eine WM-Teilnahme vermutlich noch zu früh. Van Ee kann mit seiner bislang stärksten Saison sowie seiner Fähigkeit, dem Gegner unter die Haut zu gehen, punkten.

Rebernig würde die meiste Erfahrung in den Kader einbringen, konnte beim VSV allerdings nicht an die Vorsaison anknüpfen und tut sich auf internationalem Niveau generell schwer, seinen robusten Körper gewinnbringend einzusetzen. In den beiden Testspielen gegen Tschechien kam er nicht zum Einsatz.

So könnte das Offensiv-Lineup letztlich aussehen:

Linker Flügel

Center

Rechter Flügel

Dominic Zwerger

Benjamin Nissner

Peter Schneider

Paul Huber

Benjamin Baumgartner

Mario Huber

Simeon Schwinger

Lucas Thaler

Leon Kolarik

Ian Scherzer

Leon Wallner

Henrik Neubauer

Teamchef Roger Bader im großen LAOLA1-Interview:

Die Titelträger der bisherigen Eishockey-Weltmeisterschaften

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