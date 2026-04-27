Ausgedünnte Offensive: Diese ÖEHV-Stürmer kämpfen um WM-Tickets

Österreichs Eishockey-Nationalteam ereilt dieser Tage eine Hiobsbotschaft nach der anderen.

Bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Zürich wollte die ÖEHV-Auswahl an das sensationelle Viertelfinale 2025 anknüpfen, mittlerweile scheint dieses Vorhaben jedoch kaum realistisch.

Nach Marco Kasper und Marco Rossi, Kapitän Thomas Raffl, Brian Lebler, Ali Wukovits und Oliver Achermann wird nun auch Lukas Haudum bei den Titelkämpfen in der Schweiz fehlen. Alle Infos >>>

Vor nicht allzu langer Zeit deutete sich mit einem möglichen Kommen der NHL-Stars noch eine Art "Luxussituation" an, nun droht die Offensive zur Achillesferse der Mannschaft zu werden. Acht der 13 Stürmer der erfolgreichen WM in Stockholm werden heuer nicht dabei sein.

Teamchef Roger Bader hat diesmal keine Qual der Wahl - sondern die schwierige Aufgabe, aus einem ausgedünnten Kandidatenkreis die richtigen Spieler für Zürich zu finden.

Die Fixstarter: