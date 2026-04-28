Crosby treibt Penguins zu überlebenswichtigem Playoff-Sieg

Die Pittsburgh Penguins bleiben in den NHL-Playoffs am Leben. Mit einem 3:2-Heimsieg gegen die Philadelphia Flyers verkürzen sie die Serie auf 2:3 und erzwingen damit mindestens Spiel sechs in der ersten Playoff-Runde.

Das Gesicht des Abends ist Penguins-Superstar Sidney Crosby, der das Spiel beinahe nicht beenden kann, nachdem er einen wuchtigen Schuss von Teamkollege Ryan Shea ans Knie bekommt und humpelnd in die Kabine muss - nur um beim Stand von 2:2 auf das Eis zurückzukehren und den Siegtreffer von Kris Letang (38.) aufzulegen.

"Wenn es hart auf hart kommt und man mit dem Rücken zur Wand steht, habe ich keinen Zweifel daran, dass er die Führung übernehmen und einen Weg finden wird, alles zu tun, um uns zu helfen, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Penguins-Trainer Dan Muse über Crosby, der seinen 100. Playoff-Sieg verbuchte.

Crosby assistiert zudem auch beim 2:0 von Connor Dewar (24.). Dazwischen gleichen Alex Bump (24.) und Travis Sanheim (36.) aus.

Golden Knights feiern Overtime-Sieg

Die Vegas Golden Knights gleichen ihre Serie gegen Uta Mammoth per Overtime-Spektakel auf 2:2 aus. Las Vegas gewinnt das Auswärtsspiel in Salt Lake City mit 5:4.

Der Siegtreffer geht auf das Konto von Shea Theodore (80.), der seine Golden Knights erst ganz spät erlöst.

Davor führt Las Vegas zwischenzeitlich sogar mit 3:0 - dank Treffern von Pavel Dorofeyev (2.), Brett Howden (19./SH) und Cole Smith (24.). Nick Schmaltz (29.), Ian Cole (29.), Michael Carcone (42.) und Clayton Keller (46.) stellen die Partie im dritten Viertel jedoch mit 4:3 für Utah auf den Kopf, ehe Howden noch das 4:4 besorgt (51.).