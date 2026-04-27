NEWS

Deutscher Slalom-Spezialist beendet Karriere

Er könne seinen Sport "nicht mehr mit der letzten Konsequenz ausüben", sagt der 33-Jährige. Als Konsequenz hängt er die Skischuhe an den Nagel.

Deutscher Slalom-Spezialist beendet Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächster Rücktritt beim deutschen Ski-Alpin-Team!

Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann beendet seine aktive Karriere. "Ich habe sehr hart gekämpft, um nach meinen Verletzungen wieder Rennen zu fahren", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Rennfahren sei seine große Leidenschaft, aber in den letzten Wochen sei ihm klar geworden, "dass ich meinen Sport nicht mehr mit der letzten Konsequenz ausüben kann. Da das aber immer mein Anspruch war, ist es besser, aufzuhören und sich neuen Aufgaben zu widmen."

WM-Platz fünf als Karriere-Highlight

In der Saison 2024/25 befand sich Holzmann am aufstrebenden Ast, damals zog er sich allerdings eine Verletzung des Kreuzbands zu.

In der vergangenen Saison schaffte er nur noch zwei Plätze in den Top 30, für die Olympischen Spiele war der 33-Jährige nicht qualifiziert.

Holzmann startete in 77 Weltcup-Rennen, sein bestes Ergebnis war Platz elf im Slalom von Kranjska Gora 2018.

Bei der WM 2023 in Courchevel wurde er im Slalom Fünfter.

Vor wenigen Tagen machte mit Anton Tremmel bereits ein anderer Deutscher seinen Rücktritt publik (mehr dazu>>>).

Mehr zum Thema

Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26

Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26

Ski Alpin
2
Gisin offenbart: "Fehlte wenig und ich würde im Rollstuhl sitzen"

Gisin offenbart: "Fehlte wenig und ich würde im Rollstuhl sitzen"

Ski Alpin
Haie schnappen sich kanadischen Two-Way-Forward

Haie schnappen sich kanadischen Two-Way-Forward

ICE Hockey League
NHL: Reinbacher von Montreal ins Farmteam zurückbeordert

NHL: Reinbacher von Montreal ins Farmteam zurückbeordert

NHL
1
Montreal Canadiens kassieren Ausgleich in der Serie

Montreal Canadiens kassieren Ausgleich in der Serie

NHL
1
"Etwas, was ich mir wünsche" - Shiffrin spricht über Kinderwunsch

"Etwas, was ich mir wünsche" - Shiffrin spricht über Kinderwunsch

Ski Alpin
Nächste WM-Absage! ÖEHV-Team muss auf 99ers-Star verzichten

Nächste WM-Absage! ÖEHV-Team muss auf 99ers-Star verzichten

Eishockey
1

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Karriereende DSV