Deutscher Slalom-Spezialist beendet Karriere

Nächster Rücktritt beim deutschen Ski-Alpin-Team!

Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann beendet seine aktive Karriere. "Ich habe sehr hart gekämpft, um nach meinen Verletzungen wieder Rennen zu fahren", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Rennfahren sei seine große Leidenschaft, aber in den letzten Wochen sei ihm klar geworden, "dass ich meinen Sport nicht mehr mit der letzten Konsequenz ausüben kann. Da das aber immer mein Anspruch war, ist es besser, aufzuhören und sich neuen Aufgaben zu widmen."

WM-Platz fünf als Karriere-Highlight

In der Saison 2024/25 befand sich Holzmann am aufstrebenden Ast, damals zog er sich allerdings eine Verletzung des Kreuzbands zu.

In der vergangenen Saison schaffte er nur noch zwei Plätze in den Top 30, für die Olympischen Spiele war der 33-Jährige nicht qualifiziert.

Holzmann startete in 77 Weltcup-Rennen, sein bestes Ergebnis war Platz elf im Slalom von Kranjska Gora 2018.

Bei der WM 2023 in Courchevel wurde er im Slalom Fünfter.

Vor wenigen Tagen machte mit Anton Tremmel bereits ein anderer Deutscher seinen Rücktritt publik (mehr dazu>>>).