Acht Abgänge bei den Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben weitere Personalentscheidungen getroffen.

Wie die Wiener am Montag verkünden, verlassen acht Spieler den Verein: Goalie Evan Cowley, die Verteidiger Marc-Olivier Duquette, Randy Gazzola, Nate Kallen, Erik Kirchschläger und die Angreifer Mitch Hults, Kevin Macierzynski sowie Armin Preiser.

Alle acht Spieler erhielten kein neues Vertragsangebot von den Caps.

Am längsten war Preiser bei den Wienern. Der 25-Jährige wurde sogar bei den Caps ausgebildet, kam 2019/20 zu seinem Debüt als Profi und stand insgesamt 273 Mal für die Vienna Capitals am Eis.

Goalie Cowley, der im vergangenen Sommer kam, beendete seine aktive Karriere. Macierzynski fand bei HC Innsbruck seine neue sportliche Heimat.