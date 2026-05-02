Formel 1 heute: Sprint in Miami

Nach über einem Monat Pause meldet sich die Formel 1 zurück. In Miami geht es im Sprint um die ersten Punkte des Wochenendes. LIVE-Infos:

Nach langer Pause ist die Formel 1 zurück! In Miami steht am Samstag zunächst der Sprint auf dem Programm (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Als Favorit geht Lando Norris ins Rennen, der Weltmeister startet von Platz eins. Dahinter folgen Kimi Antonelli im Mercedes und Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Den letzten Grand Prix Ende März in Japan konnte Antonelli vor Piastri gewinnen. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. In der Fahrerwertung führt nach drei absolvierten Rennen Antonelli vor George Russell und Leclerc.

