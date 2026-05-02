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Ex-Rennfahrer und Parasportler Alessandro Zanardi verstorben

Alessandro Zanardi fuhr über 40 Formel-1-Rennen, nach einem Unfall 2001 war er im Parasport erfolgreich. Nun ist der Italiener mit 59 Jahren plötzlich verstorben.

Ex-Rennfahrer und Parasportler Alessandro Zanardi verstorben Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Paralympics-Sportler Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit.

Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Brandenburg 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Parasport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silber-Medaillen bei Paralympischen Spielen.

Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei über 40 Rennen am Start. Er fuhr unter anderem für Lotus und Williams.

Weiterer schwerer Unfall 2020 in der Toskana

Die Leidensgeschichte für den Italiener war nach seinem Unfall 2001 aber noch nicht vorbei: 2020 verlor Zanardi bei einem Benefizrennen in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem Lastwagen. Dabei erlitt er schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er schwebte damals lange Zeit in Lebensgefahr.

Zur Todesursache machte die Familie keine genaueren Angaben. Zanardi sei am Freitagabend plötzlich verstorben. "Alex ist friedlich eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen", heißt es in ihrer Mitteilung.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte Zanardi als "außergewöhnlichen Menschen, der jede Prüfung des Lebens in eine Lektion in Mut, Stärke und Würde verwandeln konnte". "Mit seinen sportlichen Erfolgen, seinem Vorbild und seiner Menschlichkeit hat er uns allen viel mehr als nur einen Sieg geschenkt: Er hat uns Hoffnung, Stolz und die Kraft gegeben, niemals aufzugeben."

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