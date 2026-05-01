Der Südtiroler Jannik Sinner ist am Freitag ins Finale des Madrider Tennisturniers eingezogen und hat damit nun das Endspiel jedes der neun Masters-1000-Events zumindest einmal erreicht.

Das hatten davor nur Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer im Alter von 25, 27 bzw. 30 Jahren geschafft. Der 24-jährige Sinner führt dieses Ranking daher nun an.

Im Halbfinale besiegte er den Franzosen Arthur Fils 6:2, 6:4. Sinners Finalgegner ist Alexander Zverev oder Alexander Blockx.

Im Finale wartet nächster Rekord

Sinner zog mit seinem 350. Matchsieg auf der Tour bzw. seinem 27. Matchsieg in Folge auf der zweithöchsten Turnierebene nach den vier Grand Slams in sein fünftes 1000er-Finale en suite ein.

Holt er gegen den Deutschen Zverev oder den Belgier Blockx den Titel, hätte er auch fünf solcher Titelgewinne aneinandergereiht. Das gab es noch nie.

Barcelona-Turniersieger Fils darf trotz der Niederlage zufrieden bilanzieren, er verbessert sich in der Weltrangliste in die Top 20. Das zweite Halbfinale ist für Freitagabend angesetzt worden. Das Endspiel findet am Sonntag statt.