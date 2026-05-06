Offiziell: Großer Umbruch im ÖSV-Biathlonteam

Der Umbruch in Österreichs Biathlonteam ist fixiert!

Was sich abgezeichnet hat, ist nun bestätigt. Der neue Berater Wolfgang Pichler wird künftig für die Planung und Trainingssteuerung der ÖSV-Biathleten zuständig sein.

Den Trainerposten übernimmt der zuvor im Ausbildungszentrum Eisenerz arbeitende Felian Schubert. Er löst Ludwig Gredler ab, dieser wird in Hochfilzen Stützpunktleiter.

Zuletzt in Bulgarien

Pichler feierte bereits etliche Erfolge in der Sportart und gilt als internationaler Experte sowie als einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten. Der 71-Jährige war bereits in Schweden engagiert. Zuletzt war er in Bulgarien als Berater tätig.

"Mit der Verpflichtung von Wolfgang Pichler ist es uns gelungen, einen der größten Biathlonfachmänner nach Österreich zu holen. Er hat in seiner langen Laufbahn mit verschiedenen Nationen unzählige Erfolge gefeiert. Seine Expertise ist unbestritten und ich bin mir sicher, dass das gesamte Team von seiner jahrelangen Erfahrung profitieren wird", erklärt der sportliche Leiter Christoph Sumann.

Fisch übernimmt Frauen-Team

Auch bei den Frauen wird sich ebenso einiges verändern, Markus Fischer fungiert künftig als Cheftrainer. Peter Herzog wird in sportwissenschaftlicher Hinsicht zur Seite stehen.

Fischer kehrt ins Team zurück, er war zuvor Co-Trainer der Männer und zuvor bereits von 2020 bis 2024 in selbiger Funktion angestellt. Er tritt die Nachfolge von Reinhard Gösweiner an.

Stecher hofft: "In Hinblick auf Heim-WM ein Schritt nach vorne"

Nicht bei den Trainern wird ein Umbruch vollzogen, auch im Serviceteam gibt es personelle Veränderungen. Mario Erath wechselt von den Kombinierern zu den Biathleten.

"Mit dieser strukturellen Umstellung erhoffe ich mir, dass dem Team, auch in Hinblick auf die Heim-WM 2028 in Hochfilzen, ein deutlicher Schritt nach vorne gelingt. Nach den Rücktritten von Lisa Hauser und Simon Eder gilt es jetzt, ein junges, schlagkräftiges Team aufzubauen", sagt Sportdirektor Mario Stecher.