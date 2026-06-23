Ehemaliger US-Ski-Superstar wegen Drogendelikts festgenommen

Bode Miller ist in den USA wegen eines Drogendelikts festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaats Idaho wirft dem ehemaligen Ski-Superstar einerseits den Besitz von Betäubungsmitteln vor, andererseits von Drogenutensilien.

Der Vorfall sei demnach auf einen Vorfall vom 6. Juni zurückzuführen, wie "TMZ Sports" berichtet.

Miller gegen Kaution frei

Mittlerweile ist der zweifache Gesamtweltcupsieger wieder auf freiem Fuß, nachdem er gegen eine Kaution in Höhe von 5.000 US-Dollar freigelassen worden ist.

Miller hat in Vertretung seines Anwalts in beiden Punkten bereits auf "nicht schuldig" plädiert. Am 29. Juli muss sich der 48-Jährige in einer Vorverhandlung vor Gericht verantworten.

Der 33-fache Weltcupsieger ist der erfolgreichste US-Skifahrer der Geschichte. Neben den beiden großen Kristallkugeln hat er sechs Disziplinenweltcups (zweimal Super-G, einmal Riesentorlauf, dreimal Kombination), sechs Olympia-Medaillen (Gold 2010 in Vancouver / Super Kombination), sowie fünf bei Weltmeisterschaften (viermal Gold) geholt.