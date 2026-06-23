Ex-Skiläufer Runggaldier bei Unfall schwer verletzt

Peter Runggaldier hat sich am Dienstag bei einem Motorradunfall schwer verletzt.

Das berichtet die Tageszeitung "L‘Adige". Der zweifache Weltcupsieger aus Italien soll auf dem Pordoijoch mit einer Radfahrerin kollidiert sein.

Der 57-jährige Ex-Skirennläufer wurde ins Krankenhaus nach Trient geflogen. Die 30-jährige Radfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste nach Bozen gebracht werden.

Runggaldier holte bei der Weltmeisterschaft 1991 Silber in der Abfahrt und siegte 1995 im Super-G-Weltcup.