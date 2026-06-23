NEWS

Ex-Skiläufer Runggaldier bei Unfall schwer verletzt

Der Italiener wurde nach einem Motorradunfall ins Krankenhaus eingeliefert.

Ex-Skiläufer Runggaldier bei Unfall schwer verletzt
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Peter Runggaldier hat sich am Dienstag bei einem Motorradunfall schwer verletzt.

Das berichtet die Tageszeitung "L‘Adige". Der zweifache Weltcupsieger aus Italien soll auf dem Pordoijoch mit einer Radfahrerin kollidiert sein.

Der 57-jährige Ex-Skirennläufer wurde ins Krankenhaus nach Trient geflogen. Die 30-jährige Radfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste nach Bozen gebracht werden.

Runggaldier holte bei der Weltmeisterschaft 1991 Silber in der Abfahrt und siegte 1995 im Super-G-Weltcup.

Mehr zum Thema

Kitzbühel mit Flaggen-Hoppala bei Franzoni-Ehrung

Kitzbühel mit Flaggen-Hoppala bei Franzoni-Ehrung

Ski Alpin
Capitals bedienen sich bei Ligakonkurrenz

Capitals bedienen sich bei Ligakonkurrenz

ICE Hockey League
KAC verlängert mit Dänemark-Kapitän

KAC verlängert mit Dänemark-Kapitän

ICE Hockey League
Ski-Traumpaar gab sich am Gardasee das Ja-Wort

Ski-Traumpaar gab sich am Gardasee das Ja-Wort

Ski Alpin
2
Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Bundesliga
Kehrt Dominik Fitz in die österreichische Bundesliga zurück?

Kehrt Dominik Fitz in die österreichische Bundesliga zurück?

Bundesliga
17
Duell mit Schottland: Brasilien kämpft um Gruppensieg

Duell mit Schottland: Brasilien kämpft um Gruppensieg

FIFA WM
1

Kommentare

Wintersport Ski Alpin