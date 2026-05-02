"Schwachsinnig!" - LASK-Unverständnis über Termin von Rapid-Duell

Beginnen wir diesen Artikel mit einem Lückentext.

"Ich will jetzt nicht sagen, das ist ... Weil LAOLA macht es dann gerne, dass sie es schreiben." Das sagt Dietmar Kühbauer in Hinsicht auf die Ansetzung der Begegnung seines LASK in der 30. Runde der ADMRIAL Bundesliga zuhause gegen den SK Rapid.

Diese wurde aufgrund der Linzer Teilnahme am Finale des UNIQA ÖFB-Cups um einen Tag von Sonntag auf Montag, den 4. Mai, verschoben. Nur um einen Tag, wie alle schwarz-weißen Akteure nach langen 120 Minuten in Klagenfurt verärgert feststellen.

"Was ist ihr Ziel?"

"Ich finde es schwachsinnig, dass man das Spiel am Montag ansetzt. Punkt", so Kühbauer. Er müsse infrage stellen, "warum sie es tun. Was ist der Hintergrund? Was ist ihr Ziel?"

Diese Worte in Richtung Bundesliga-Terminplaner lässt LAOLA1 unkommentiert stehen, jeder User und jede Userin kann den eingangs angeführten Lückentext nun selbst vervollständigen.

Objektiv festzuhalten ist, dass der LASK unter ungleichen Bedingungen in die entscheidende Meisterschaftsphase gehen muss. Kapitän Sascha Horvath versteht in dieser Hinsicht nicht, "warum am Montag und nicht am Dienstag oder Mittwoch? Das wissen andere besser".

Es geht auch um Altach

Selbiges trifft übrigens auch auf Final-Gegner SCR Altach zu. Die Rheindörfler empfangen am Montag den Wolfsberger AC und könnten bei einer Niederlage plötzlich in den Abstiegskampf reingezogen werden.

"Die Terminierung ist für mich dermaßen schlecht. Da frage ich mich ganz ehrlich, was sich die Leute denken. Weil es geht um was, nicht nur für uns, sondern auch für Altach", erklärt Kühbauer.

Kühbauer denkt an seine Spieler: "Werden für sie mittrinken"