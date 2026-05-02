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Zeitplan für den Formel-1-GP in Miami - alle Startzeiten

Nach mehreren Wochen Pause kehrt die Formel zurück: Das vierte Saisonrennen steigt im Miami. Das erwartet Fans an diesem Wochenende:

Zeitplan für den Formel-1-GP in Miami - alle Startzeiten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Formel 1 ist zurück!

Nach der kriegsbedingten Zwangspause kehrt die Rennserie nach gut fünf Wochen zurück auf die Strecke. Das vierte Saisonrennen steigt im Miami (USA).

Dort wird zudem nach China das zweite von sechs Sprint-Wochenenden ausgetragen.

Das Rennen findet am Sonntag statt. Aufgrund der Wettervorhersage könnte die Startzeit noch geändert werden.

Alle Sessions im LIVE-Ticker>>>

Der Zeitplan für das GP-Wochenende in Miami:

Datum

Session

MESZ

Ortszeit

Fr., 1.5.

Freies Training

18:00

12:00

Sprint Qualifying

22:30

16:30

Sa., 2.5.

Sprint

18:00

12:00

Qualifying

22:00

16:00

So., 3.5.

Rennen

22:00

16:00

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