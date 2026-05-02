Datum
Session
MESZ
Ortszeit
Fr., 1.5.
Freies Training
18:00
12:00
Sprint Qualifying
22:30
16:30
Sa., 2.5.
Sprint
18:00
12:00
Qualifying
22:00
16:00
So., 3.5.
Rennen
22:00
16:00
NEWS
Zeitplan für den Formel-1-GP in Miami - alle Startzeiten
Nach mehreren Wochen Pause kehrt die Formel zurück: Das vierte Saisonrennen steigt im Miami. Das erwartet Fans an diesem Wochenende:
Die Formel 1 ist zurück!
Nach der kriegsbedingten Zwangspause kehrt die Rennserie nach gut fünf Wochen zurück auf die Strecke. Das vierte Saisonrennen steigt im Miami (USA).
Dort wird zudem nach China das zweite von sechs Sprint-Wochenenden ausgetragen.
Das Rennen findet am Sonntag statt. Aufgrund der Wettervorhersage könnte die Startzeit noch geändert werden.
Alle Sessions im LIVE-Ticker>>>