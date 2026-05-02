Zeitplan für den Formel-1-GP in Miami - alle Startzeiten

Die Formel 1 ist zurück!

Nach der kriegsbedingten Zwangspause kehrt die Rennserie nach gut fünf Wochen zurück auf die Strecke. Das vierte Saisonrennen steigt im Miami (USA).

Dort wird zudem nach China das zweite von sechs Sprint-Wochenenden ausgetragen.

Das Rennen findet am Sonntag statt. Aufgrund der Wettervorhersage könnte die Startzeit noch geändert werden.

Alle Sessions im LIVE-Ticker>>>

Der Zeitplan für das GP-Wochenende in Miami: