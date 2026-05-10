LASK vor der Vollendung! "Jetzt wollen wir alles haben"

"Ich gehe jetzt nicht mit einem faden Auge heim."

Damit, dass eine mögliche Meisterfeier des LASK nicht vor heimischem Publikum stattfand, kann Dietmar Kühbauer ganz gut leben.

Wie könnte er auch anders? Seine Linzer fixierten mit einem 2:1-Sieg über den FC Red Bull Salzburg (Spielbericht>>>) zumindest die Vizemeisterschaft und benötigen nur mehr einen singulären Punktgewinn, um erstmals seit 61 Jahren wieder österreichischer Meister zu sein.

Dieser soll kommende Woche auswärts bei der Wiener Austria eingefahren werden. "Wenn wir so nahe dran sind - so ehrlich müssen wir sein - wollen wir jetzt alles haben", sagt Kühbauer über den zum Greifen nahen Doublegewinn.

Perfekter Matchplan! "Genau das haben wir uns vorgenommen"

Dass sich die "Athletiker" nun in einer so ausgezeichneten Ausgangslage befinden, liegt nicht zuletzt an einem sehr cleveren Auftritt im letzten Heimspiel der Saison.

Der LASK ließ die Salzburger in diesem zu Beginn kommen, verteidigte die Bemühungen der Gäste stets gut weg und schlug nach einer guten halben Stunde blitzartig doppelt zu.

"In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht. Wie in Salzburg wollten wir gut verteidigen und dann auf unsere Chancen warten, die wir eiskalt genutzt haben. Genau das haben wir uns vorgenommen", freut sich Sascha Horvath über einen aufgegangenen Matchplan.

Schon wieder die weiten Einwürfe