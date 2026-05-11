Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves MIN San Antonio Spurs San Antonio Spurs SAS
Endstand
114:109
34:30 , 26:26 , 20:28 , 34:25
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Wembanyama fliegt nach Ellbogen-Attacke vom Feld

Victor Wembanyama wurde im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves nach einer heftigen Aktion frühzeitig vom Feld verwiesen.

Wembanyama fliegt nach Ellbogen-Attacke vom Feld Foto: © GETTY
Textquelle: © Associated Press
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Superstar Victor Wembanyama wurde im zweiten Viertel des vierten Spiels seiner Playoff-Serie gegen die Minnesota Timberwolves wegen einer frustrierten Ellbogen-Attacke im Rachenbereich von Gegenspieler Naz Reid ausgeschlossen.

Die Aktion wurde als Flagrant Foul 2 gewertet.

Der junge Franzose kassierte zunächst ein Offensivfoul, als er Reid traf. Reid und sein Teamkollege Jaden McDaniels hatten den 2,24 Meter großen Wembanyama, der gerade einen Fehlwurf der Spurs gesichert hatte, außerhalb der Zone attackiert.

Nach einer Überprüfung durch die Schiedsrichter und lautstarken Rufen der Fans ("Kick him out!") wurde das Foul auf ein Flagrant Foul 2 mit übermäßiger Härte über dem Halsbereich hochgestuft. Diese Strafe führt zum sofortigen Ausschluss und stärkte die Position der Timberwolves in diesem wichtigen Spiel.

Die Spurs hatten die Serie zuvor mit einem 115:108-Sieg im dritten Spiel am Freitag mit 2:1 angeführt.

Reid bestraft Wembanyama-Aussetzer

Als die Strafe verkündet wurde, schien Wembanyama seinen Teamkollegen Harrison Barnes gefragt zu haben: „Was bedeutet das?“

Nachdem er jedem seiner Teamkollegen auf dem Weg vom Feld abgeklatscht hatte, während im Stadion Michael Jacksons Song „Beat it!“ lief, verwandelte Reid beide Freiwürfe und brachte die Timberwolves mit 38:34 in Führung.

Wembanyama beendete das Spiel mit vier Punkten, vier Rebounds und drei Fouls in 13 Minuten Spielzeit.

Mit Spielern wie Reid, Julius Randle und McDaniels verfügten die Timberwolves über genügend physische Präsenz, um Wembanyama zu begegnen, auch wenn dieser offensiv überzeugte. In Spiel 3 erzielte er noch 39 Punkte bei einer Trefferquote von 13 aus 18 Versuchen.

Der Ellbogen-Schlag im VIDEO:

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