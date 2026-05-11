Knicks dank Gala gegen 76ers vorzeitig im Halbfinale

Jalen Brunson, Josh Hart und die New York Knicks stehen wieder im Halbfinale der Eastern Conference. Mit 25 getroffenen Dreiern, einem NBA-Playoff-Rekord, und vor den Augen einer lautstarken Menge, die die Auswärtsmannschaft anfeuerte, deklassierten sie die Philadelphia 76ers am Sonntag mit 144:114 und entschieden die Zweitrunden-Serie für sich.

Deuce McBride traf sieben Dreier, darunter vier von vier im ersten Viertel, in dem die Knicks mit 11 Dreiern ebenfalls einen Rekord aufstellten. Er erzielte insgesamt 25 Punkte. Brunson steuerte 22 Zähler bei, während Hart und Karl-Anthony Towns jeweils 17 Punkte zum jüngsten deutlichen Playoff-Sieg der Knicks beitrugen.

Die Knicks ziehen damit zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale der Eastern Conference ein und treffen dort auf den Sieger der Serie zwischen Cleveland und Detroit. Die Pistons führen in dieser Serie aktuell mit 2:1.

Im Vorjahr erreichten die Knicks zum ersten Mal seit 25 Jahren das Halbfinale der Eastern Conference, verloren dort aber gegen Indiana. Nach der Saison entließen die Knicks Coach Tom Thibodeau und verpflichteten Mike Brown, der das Team zu sieben aufeinanderfolgenden Playoff-Siegen geführt hat, beginnend mit den letzten drei Spielen gegen Atlanta.

Wembanyama fliegt - Timberwolves gleichen Serie aus

Anthony Edwards erzielte 16 seiner 36 Punkte im vierten Viertel und führte Minnesota zum Sieg in Spiel 4 der Zweitrunden-Serie gegen San Antonio. Ausschlaggebend war dabei die unerwartete frühe Disqualifikation von Superstar Victor Wembanyama zu Beginn des zweiten Viertels.

Wembanyama fliegt nach Ellbogen-Attacke vom Feld >>>

Naz Reid kassierte den entscheidenden Ellbogenschlag auf den Nacken von einem frustrierten Wembanyama und kam auf 15 Punkte und neun Rebounds. Er trug maßgeblich dazu bei, dass die Timberwolves nach einigen wackeligen Phasen stark aufspielten.

Edwards traf einen 27-Footer zum 94:91 und schrie die Menge an, um Unterstützung zu erhalten, während die Spurs eine Auszeit nahmen. Sein erster Dreier aus dem Flügel mit 5:12 Minuten auf der Uhr brachte die Wolves mit 98:97 in Führung, die erste seit Mitte des dritten Viertels.

Ohne Wembanyama im „Paint“ übernahmen dann die großen Spieler. Rudy Gobert erzielte mit 3:02 Minuten verbleibender Spielzeit ein 3-Punkte-Spiel nach einem klugen Pass von Reid und legte später zum 107:101 nach einem Pass von Julius Randle einen Dunk hinterher. Gobert beendete das Spiel mit 11 Punkten und 13 Rebounds.

Reids Nachschuss 40 Sekunden vor Schluss brachte den Wolves eine Sieben-Punkte-Führung, bevor Dylan Harper mit einem Rebound, einem gezogenen Foul, einem Steal und zwei Freiwürfen die Spurs nochmals auf drei Punkte herankommen ließ. Ayo Dosunmu versenkte 9,8 Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe, womit die Timberwolves die Serie zum 2:2 ausglichen.

San Antonio empfängt am Dienstag Spiel 5. Der Status von Wembanyama wird von der Liga nach dem Flagrant-2-Foul und der automatischen Disqualifikation wegen übermäßigen Kontakts gegen Reid noch überprüft.