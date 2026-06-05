NEWS

Formel 1 live - Monaco-GP: Die freien Trainings am Freitag

Das Monaco-Spektakel startet! Alle Zeiten vom 1. und 2. freien Training zum GP von Monaco im LAOLA1-Live-Ticker. Wer holt sich die Bestzeit am Freitag?

Formel 1 live - Monaco-GP: Die freien Trainings am Freitag Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Warten hat ein Ende! Das glamouröseste Rennwochenende des Jahres läuft an: Die Formel 1 gastiert im Fürstentum und nimmt heute den engen Stadtkurs in Monte Carlo unter die Räder.

Auf der anspruchsvollsten Strecke im Kalender zählt jede Sekunde Vorbereitungszeit, um das perfekte Setup für das entscheidende Qualifying zu finden. Wer kratzt am dichtesten an den Leitplanken und wer erwischt gleich am Freitag einen Fehlstart?

Mit dem LAOLA1-Live-Ticker bist du hautnah dabei und hast alle Zeiten im Überblick.

  • 1. Freies Training: Los geht es heute am frühen Nachmittag um 13:30 Uhr.

  • 2. Freies Training: Die zweite Session folgt am späten Nachmittag um 17:00 Uhr.

Monaco-GP - Live-Ticker der Trainings:

Strecken-Infos: Circuit de Monaco

  • Art: Temporärer Stadtkurs

  • Länge: 3,337 km

  • Kurven: 19

  • Distanz: 78 Runden

  • Sieger 2025: Lando Norris (McLaren)

Alle Sieger des F1-GP von Monaco>>>

Mehr zum Thema

Zeitplan für das F1-Wochenende in Monaco

Zeitplan für das F1-Wochenende in Monaco

Formel 1
Formel 1 verlängert mit US-Rennstrecke bis 2037

Formel 1 verlängert mit US-Rennstrecke bis 2037

Formel 1
Antonelli oder Russell? Wurz legt sich bei Weltmeister fest

Antonelli oder Russell? Wurz legt sich bei Weltmeister fest

Formel 1
1
Ski-Star wagt Start bei Erzbergrodeo

Ski-Star wagt Start bei Erzbergrodeo

Ski Alpin
Nach WM-Enttäuschung: Deutschland entlässt Eishockey-Teamchef

Nach WM-Enttäuschung: Deutschland entlässt Eishockey-Teamchef

Eishockey
Sensationsfrau Chwalinska will ihr Paris-Märchen vollenden

Sensationsfrau Chwalinska will ihr Paris-Märchen vollenden

Tennis
Snowboard-Vizeweltmeister auf spezieller Mission!

Snowboard-Vizeweltmeister auf spezieller Mission!

Verbände

Kommentare

Motorsport Formel 1 Monaco GP von Monaco Monte Carlo