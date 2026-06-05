Formel 1 live - Monaco-GP: Die freien Trainings am Freitag

Das Warten hat ein Ende! Das glamouröseste Rennwochenende des Jahres läuft an: Die Formel 1 gastiert im Fürstentum und nimmt heute den engen Stadtkurs in Monte Carlo unter die Räder.

Auf der anspruchsvollsten Strecke im Kalender zählt jede Sekunde Vorbereitungszeit, um das perfekte Setup für das entscheidende Qualifying zu finden. Wer kratzt am dichtesten an den Leitplanken und wer erwischt gleich am Freitag einen Fehlstart?

Mit dem LAOLA1-Live-Ticker bist du hautnah dabei und hast alle Zeiten im Überblick.

1. Freies Training: Los geht es heute am frühen Nachmittag um 13:30 Uhr .

2. Freies Training: Die zweite Session folgt am späten Nachmittag um 17:00 Uhr.

Monaco-GP - Live-Ticker der Trainings: