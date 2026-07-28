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Baby-Glück im Hause Kristoffersen

Ski-Star Henrik Kristoffersen und seine Frau sind zum zweiten Mal Eltern geworden. So heißt der Familienzuwachs:

Baby-Glück im Hause Kristoffersen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ski-Star Henrik Kristoffersen erlebt einen aufregenden Sommer.

Nach seinem Markenwechsel von Marcel Hirschers "Van Deer" zu "Head" gibt es beim Norweger nun private Neuigkeiten: Henrik Kristoffersen und seine Ehefrau Tonje sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Am 25. Juli erblickte Linnea das Licht der Welt, wie Kristoffersen via Instagram verkündet. "Die kleine Schwester ist endlich da. Willkommen zu Hause, unser wundervolles Mädchen", schreibt der Ski-Star unter Fotos des jüngsten Familienmitglieds.

Aus diesen lässt sich auch schließen, dass das Baby in Salzburg, der Wahlheimat der Kristoffersens, zur Welt gekommen ist.

Im Juli 2023 kam mit Sohn Emil ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt. Im Juni des Vorjahres läuteten bei dem Paar die Hochzeitsglocken.

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