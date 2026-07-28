Was am neuen ICE-Spielplan auffällt

Mit freundlicher Unterstützung der Ligaleitung dürfen die Milanesen mit acht Auswärtsspielen beginnen, ehe die neue Halle am 9. Oktober gegen den HC Innsbruck eingeweiht werden soll. Vom ursprünglichen Datum 30. September ist man schon abgerückt.

Olimpija Ljubljana

Gleich drei Auswärtsspiele zu Saisonbeginn, darunter ein Roadtrip nach Ungarn. Vielleicht trägt das zum Team Bonding bei.

Pioneers Vorarlberg

Umgekehrt zu den Slowenen stehen gleich drei Heimspiele zu Saisonbeginn ins Haus. Wie in Innsbruck ist der Samstag daheim und auswärts ein beliebter Spieltag (acht Mal).

Red Bull Salzburg

Der wohl zentralste Spielort der Liga und dadurch kaum Auffälligkeiten: Nur ein Mal (Anfang Februar) stehen drei Heimspiele in Folge an.

Vienna Capitals

Die Saison beginnt gleich mit einem Roadtrip nach Innsbruck und Bozen.

Mit sechs Spielen am Mittwoch und vier am Samstag werden die eigentlichen Spieltage Freitag und Sonntag ziemlich ausgehöhlt. Die Top 6 sollten eher früher als später festgezurrt werden, finden die letzten drei Grunddurchgangspiele doch alle auswärts statt.

VSV

Fünf Auswärtsspiele zum Saisonstart sind nicht der Bösartigkeit oder Kapriolen der Spielplanmacher geschuldet, sondern dem lang erwarteten Umbau des Adlerhorstes. Dafür folgen dann sieben Heimauftritte innerhalb der nächsten acht Spiele.

Die Villacher dürfen sich im Februar noch über einen Road Trip freuen, den man so erst zusammenbekommen muss: Am Mittwoch in Wien, am Freitag in Mailand...