Hintergrund

Was am neuen ICE-Spielplan auffällt

Bernd Freimüller hat den Spielplan für die nächste Saison genau unter die Lupe genommen. Das hat er bemerkt:

Was am neuen ICE-Spielplan auffällt Foto: © GEPA
Bernd Freimüller
Textquelle: © LAOLA1
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Von Jahr zu Jahr gefühlt später hat die win2day ICE Hockey League am Montag den Spielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht.

LAOLA1-Scout Bernd Freimüller hat einige Auffälligkeiten bemerkt:

Worauf Rücksicht genommen wurde - und worauf nicht

Durch den Abstieg von Italien muss auf die 1A-WM Rücksicht genommen werden, der Grunddurchgang endet dadurch eine Woche früher als in der Vorsaison.

Auf den von der IIHF verordneten Länderspielbreak im Dezember wird keine Rücksicht genommen, auf die Open-Air-Games in Bischofshofen sehr wohl - Konkurrenzverbot!

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Insgesamt 12 (!) Mittwoch-Spieltage stehen an, davon jeweils zwei im September und Oktober, was bisher noch nie vorkam. Da drohen vor allem im Herbst schütter gefüllte Hallen.

Die Besonderheiten der einzelnen Teams

Fehervar AV19:

Eines jener Teams, das gleich beide Milano-Auswärtsspiele in einem Aufwasch mitnimmt (17./18. Oktober) - vorausgesetzt, die Halle wird rechtzeitig fertig. Vom 20. bis 28. November stehen gleich vier Heimspiele am Stück an.

Black Wings Linz

Saisonstart mit Heimvorteil: Von den ersten neun Saisonspielen finden gleich sechs in Linz statt. Ob das Publikum da mitzieht?

FTC-Budapest

Saisonstart gleich mit vier Heimspielen. Im Gegensatz dazu ein längerer Roadtrip mit zwei Spielen in Mailand (14. und 16. Jänner) sowie einem in Bruneck (17. Jänner).

Graz99ers

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Die 99ers-Fans müssen mehrmals in den sauren Apfel beißen
Foto: ©GEPA

Manager Bernd Vollmann bezeichnet den Spielplan als den schlechtesten seiner langjährigen Tätigkeit. Vor allem die gleich sieben (!) Heimspiele an Mittwochen müssen ihm zuschauertechnisch sauer aufstoßen.

HC Bozen

Dass sich Klub-Capo Dieter Knoll das so gefallen lässt? Wie in der Vorsaison spielen die Füchse auswärts keine Back-to-Back-Games, müssen also selbst bei Kombinationen wie Szeksefehervar/Wien, Budapest/Szekesfehervar und Budapest/Wien jeweils eine zusätzliche Hotelnacht einplanen.

HC Innsbruck

Eigentlich kilometertechnisch weniger benachteiligt als das knapp 90 Minuten entfernte Bozen, aber mit einem ganz anderen Spielplan: Gleich sechs Roadtrips mit Back-to-Back-Games für die Haie.

Der Samstag ist überhaupt fast der Hauptspieltag für den HCI: Gleich elf Heim- oder Auswärtsspiele...

HC Pustertal

Von 27. November bis 16. Dezember verlässt der HCP nicht die italienischen Grenzen - von den acht Spielen in dieser Zeit finden sechs in der eigenen Halle statt.

KAC

Als typisches "Core-Team" (ohne Roadtrips) keine großen Auffälligkeiten: Zwischen Weihnachten und Silvester steht kein Heimspiel an, was aber relativ egal ist: Die Halle ist auch an anderen Daten immer voll.

HC Milano

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Kann der HC Milano am 9. Oktober sein erstes Heimspiel bestreiten?
Foto: ©GEPA

Mit freundlicher Unterstützung der Ligaleitung dürfen die Milanesen mit acht Auswärtsspielen beginnen, ehe die neue Halle am 9. Oktober gegen den HC Innsbruck eingeweiht werden soll. Vom ursprünglichen Datum 30. September ist man schon abgerückt.

Olimpija Ljubljana

Gleich drei Auswärtsspiele zu Saisonbeginn, darunter ein Roadtrip nach Ungarn. Vielleicht trägt das zum Team Bonding bei.

Pioneers Vorarlberg

Umgekehrt zu den Slowenen stehen gleich drei Heimspiele zu Saisonbeginn ins Haus. Wie in Innsbruck ist der Samstag daheim und auswärts ein beliebter Spieltag (acht Mal).

Red Bull Salzburg

Der wohl zentralste Spielort der Liga und dadurch kaum Auffälligkeiten: Nur ein Mal (Anfang Februar) stehen drei Heimspiele in Folge an.

Vienna Capitals

Die Saison beginnt gleich mit einem Roadtrip nach Innsbruck und Bozen.

Mit sechs Spielen am Mittwoch und vier am Samstag werden die eigentlichen Spieltage Freitag und Sonntag ziemlich ausgehöhlt. Die Top 6 sollten eher früher als später festgezurrt werden, finden die letzten drei Grunddurchgangspiele doch alle auswärts statt.

VSV

Fünf Auswärtsspiele zum Saisonstart sind nicht der Bösartigkeit oder Kapriolen der Spielplanmacher geschuldet, sondern dem lang erwarteten Umbau des Adlerhorstes. Dafür folgen dann sieben Heimauftritte innerhalb der nächsten acht Spiele.

Die Villacher dürfen sich im Februar noch über einen Road Trip freuen, den man so erst zusammenbekommen muss: Am Mittwoch in Wien, am Freitag in Mailand...

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