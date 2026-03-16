Assinger hört überraschend als Frauen-Cheftrainer im ÖSV auf

Roland Assinger legt seine Tätigkeit als Cheftrainer der österreichischen Ski-Frauen nieder.

"Nach drei intensiven, emotionalen und vor allem erfolgreichen Jahren habe ich nach langen Überlegungen beschlossen, meine Funktion als Cheftrainer mit Saisonende zurückzulegen und das Angebot für einen neuen Zweijahresvertrag nicht anzunehmen", sagt der Kärntner.

Der 52-Jährige war von 2008 bis 2020 in verschiedenen Trainer-Funktionen beim ÖSV tätig, ehe er im April 2023 zum Frauen-Cheftrainer des ÖSV bestellt wurde.

Nach Ende vergangener Saison sah sich Assinger großer Kritik wegen seines Umgangstons ausgesetzt, er wurde nach klärenden Gesprächen und mit Rückhalt durch Verband und Athletinnen im April im Amt bestätigt.

Viele Highlights

Mit der Erfüllung seines Dreijahresvertrags schließe er ein von Höhepunkten geprägtes Kapitel ab.

Unter seiner Ägide gewannen Conny Hütter und Julia Scheib die Abfahrts- und Riesentorlauf-Kugel. Hinzu kommen Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sowie der Sieg im Nationencup der Frauen.

Assinger betont: "Auch wenn ich meine Tätigkeit als Cheftrainer beende, möchte ich dem Skisport weiterhin meine Erfahrung zur Verfügung stellen. Erste Gespräche über eine mögliche künftige Rolle innerhalb des Verbandes haben bereits stattgefunden."

Mitter bedauert Entscheidung, Pfeifer verlängert

Christian Mitter, Sportlicher Leiter Ski Alpin im ÖSV, bedauert die Entscheidung, wenngleich diese "selbstverständlich" respektiert werde.

"In den kommenden Tagen werden wir Gespräche führen. Wir können uns gut vorstellen, einen Fachmann wie ihn künftig in einer anderen Rolle in unserem Trainerteam einzusetzen", erklärt Mitter.

Im Gegensatz zu Assinger nimmt Marko Pfeifer den vorgelegten Zweijahresvertrag an, der Kärntner bleibt damit bis 2028 Cheftrainer der Ski-Männer.