Anna Veith bringt eigenen Ski heraus

Für Anna Veith ist ein Traum wahr geworden, wie sie selbst via Instagram vermeldet.

Die 36-jährige Salzburgerin hat in Zusammenarbeit mit Kästle nämlich ihren eigenen Ski kreiert.

"Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe"

"Klar. Zeitlos. Mit meinem persönlichen Siegel", beschreibt die Super-G-Olympiasiegerin von 2014 ihre neuen Bretter.

"Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe."

Limitierte Auflage

"Von der ersten Idee bis zu den ersten Schwüngen im Schnee war jeder Schritt dieser Reise etwas ganz Besonderes. Ich konnte während des gesamten Prozesses meine eigenen Erfahrungen einbringen – und genau das macht es unglaublich persönlich", schreibt Veith.

Die Skier der zweifachen Gesamtweltcupsiegerin wird es auch für die Öffentlichkeit geben, allerdings nur in limitierter Auflage, wie sie wissen lässt.

"Haltet eure Augen geöffnet für den Winter 2026/27", so Veith.