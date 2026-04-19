Am Sonntag (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker) steigt Spiel Nummer drei in der Final-Serie der win2day ICE Hockey League zwischen den Graz99ers und dem HC Pustertal.

Aktuell sind ganz klar die Grazer im "Driver's Seat" der Final-Serie. Nach zwei deutlichen 5:1-Siegen - zunächst daheim, in Spiel zwei dann auswärts - haben die 99ers eine 2:0-Serien-Führung inne.

Mit einem weiteren Heimsieg am Sonntag könnten sich die Steirer ihre ersten Matchpucks sichern und würden ihrem ersten ICE-Titel der Klub-Geschichte um ein großes Stück näherrücken.

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