Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Heute 16:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE-Finale heute: Graz99ers - HC Pustertal

Die Grazer könnten sich mit einem weiteren Sieg in Final-Spiel Nummer drei die ersten Matchpucks sichern. LIVE-Infos:

ICE-Finale heute: Graz99ers - HC Pustertal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker) steigt Spiel Nummer drei in der Final-Serie der win2day ICE Hockey League zwischen den Graz99ers und dem HC Pustertal.

Aktuell sind ganz klar die Grazer im "Driver's Seat" der Final-Serie. Nach zwei deutlichen 5:1-Siegen - zunächst daheim, in Spiel zwei dann auswärts - haben die 99ers eine 2:0-Serien-Führung inne.

Mit einem weiteren Heimsieg am Sonntag könnten sich die Steirer ihre ersten Matchpucks sichern und würden ihrem ersten ICE-Titel der Klub-Geschichte um ein großes Stück näherrücken.

LIVE-Ticker:

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

#30: Mario Huber - 102 Spiele
#30: Marco Pewal - 102 Spiele

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Graz99ers: "Wir waren gnadenlos effizient"

Graz99ers: "Wir waren gnadenlos effizient"

ICE Hockey League
2
Wieser überragend: Effiziente Grazer kommen ICE-Titel immer näher

Wieser überragend: Effiziente Grazer kommen ICE-Titel immer näher

ICE Hockey League
ICE-Finale LIVE: HC Pustertal - Graz99ers

ICE-Finale LIVE: HC Pustertal - Graz99ers

ICE Hockey League
2
Wild-Goalie überzeugt bei NHL-Playoff-Debüt

Wild-Goalie überzeugt bei NHL-Playoff-Debüt

NHL
1
Holt der ÖSV eine Biathlon-Trainer-Ikone an Bord?

Holt der ÖSV eine Biathlon-Trainer-Ikone an Bord?

Biathlon
1
Nach sechs Jahren: Coach und VSV gehen getrennte Wege

Nach sechs Jahren: Coach und VSV gehen getrennte Wege

ICE Hockey League
Endlich schmerzfrei? ÖSV-Läuferin ließ sich operieren

Endlich schmerzfrei? ÖSV-Läuferin ließ sich operieren

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Pustertal Graz99ers